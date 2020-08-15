Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 августа 2020 года: заболели 38 человек, выздоровели - 39

Заболели 38 человек, выздоровели - 39. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6616

Всего выздоровлений: 5942

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще у 38 жителей региона выявили COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии - 6616.

Количество выздоровевших увеличилось на 39 человек, всего вылечившихся на данный момент -5942.

На лечении в больницах находятся 270 пациентов. Из них 77 с подтвержденным коронавирусом, 193 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 684 ярославца, на карантине после контакта с заразившимися - 1523.

Статистика распространения коронавируса Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 3229;

Рыбинск - 946;

Ростовский МР - 343;

Ярославский МР - 328;

Тутаевский МР - 304;

Переславский городской округ - 282;

Гаврилов-Ямский МР - 242;

Рыбинский МР - 192;

Борисоглебский МР - 149;

Угличский МР - 132;

Некрасовский МР - 128;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 60;

Некоузский МР - 56;

Мышкинский МР - 20;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 13;

Любимский МР - 8.