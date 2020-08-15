Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 августа 2020 года: заболели 38 человек, выздоровели - 39

Заболели 38 человек, выздоровели - 39. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6616
Всего выздоровлений: 5942
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще у 38 жителей региона выявили COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии - 6616.
Количество выздоровевших увеличилось на 39 человек, всего вылечившихся на данный момент -5942.
На лечении в больницах находятся 270 пациентов. Из них 77 с подтвержденным коронавирусом, 193 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 684 ярославца, на карантине после контакта с заразившимися - 1523.
Статистика распространения коронавируса
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 3229;
Рыбинск - 946;
Ростовский МР - 343;
Ярославский МР - 328;
Тутаевский МР - 304;
Переславский городской округ - 282;
Гаврилов-Ямский МР - 242;
Рыбинский МР - 192;
Борисоглебский МР - 149;
Угличский МР - 132;
Некрасовский МР - 128;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 60;
Некоузский МР - 56;
Мышкинский МР - 20;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 13;
Любимский МР - 8.