Дмитрий Миронов встретился с выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ

Дмитрий Миронов провел встречу с лучшими выпускниками в онлайн-режиме. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области поздравил с успешным окончанием учебного года ребят, получивших максимальные баллы на ЕГЭ сразу по нескольким предметам.

– В этом году у нас в области 107 стобалльных работ, в 2019-м таких было только 80. Так что вы задали высокую планку для нынешних 11-классников, – сказал Дмитрий Миронов. – На этот раз ЕГЭ стал настоящей проверкой на прочность. Онлайн-уроки, сдача экзаменов в непривычных условиях, сложная эпидемиологическая обстановка – это только малая часть того, с чем столкнулись выпускники. Даже, несмотря на это, вы сумели продемонстрировать свои знания. Горжусь и восхищаюсь вами!

Глава региона поблагодарил учителей, которые хорошо подготовили ребят к экзаменам, а также родителей.

Участие во встрече приняли десять выпускников из Ярославля, Углича, Переславля-Залесского и Рыбинска, заместитель председателя правительства области Роман Колесов и директор департамента образования Ирина Лобода.

Общение прошло в свободной форме. Ярослав Федотов из ярославской школы №80 – единственный, в копилке которого по результатам ЕГЭ 300 баллов, – поинтересовался важностью социальных сетей в работе губернатора.

- Я придаю большое значение данному направлению деятельности: благодаря социальным сетям получаю обратную связь от жителей региона, вижу их обращения по наиболее проблемным вопросам и в то же время могу информировать о значимых для нашей области событиях, – ответил Дмитрий Миронов.

Выпускники рассказали, в каких вузах планируют продолжить обучение – московских, петербургских и ярославских, а также о процессе подготовки к экзаменам. Губернатор признался, что ему было бы интересно принять участие в ЕГЭ. Кроме обязательных предметов он выбрал бы историю, географию и литературу.

В завершение встречи Дмитрий Миронов поблагодарил ребят за интересные вопросы и беседу и попросил всегда помнить про малую родину.

– Возвращайтесь в Ярославскую область. Ваши знания, навыки нужны региону, – сказал Дмитрий Миронов. – Желаю вам здоровья и удачи! В добрый путь!