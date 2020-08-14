Дмитрий Миронов: «Хотим, чтобы в Ярославской области росли спортивные, смелые, сильные духом ребята»

Именитые спортсмены провели для ребят мастер-класс. Фото: Правительство Ярославской области

Участие в ней приняли ярославская команда из десяти ребят и «Полярные волчата» из Москвы. Мероприятие было организовано на льду Государственного училища (техникума) олимпийского резерва по хоккею.

Следж-хоккей, или хоккей на санях – командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он входит в программу зимних Паралимпийских игр.

– Хоккей в Ярославской области – один из самых популярных и любимых видов спорта, – отметил Дмитрий Миронов. – Многие наши мальчишки мечтают стать профессиональными игроками. Для них в регионе работают спортивные школы, в детско-юношеских хоккейных командах занимаются более двух тысяч ребят. Мы хотим дать возможность попробовать себя в этом спорте и детям с ограниченными возможностями здоровья. Следж-хоккей поможет социальной и физической реабилитации ребят с инвалидностью. Поэтому в перспективе обсудим возможность создания детской команды по этому виду спорта. Пусть ребята чувствуют, что нет никаких границ, они могут развиваться, участвовать в соревнованиях и побеждать.

Руководитель «Полярных волчат» Алексей Гниленков и кандидат в мастера спорта, игрок сборной России по следж-хоккею в 2009 – 2013 годах Александр Любимов провели для ребят мастер-класс. Накануне тренировки членов ярославской команды обследовали специалисты Научно-практического центра детской психоневрологии. Они изучили функциональное состояние организма подростков в покое и при физической нагрузке, чтобы дать рекомендации.

– Мне кажется, что сегодня состоялся прекрасный праздник, потому что все взрослые по инициативе губернатора Дмитрия Миронова - депутаты, медики – взялись за руки, чтобы наши дети не пропали поодиночке, – сказала директор центра, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева. – Спорт – это прекрасное дополнительное средство реабилитации, он дает возможность почувствовать себя полноценным человеком. Среди этих ребят может быть паралимпийский чемпион нашей прекрасной России, который сможет подняться на пьедестал.