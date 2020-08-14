Эксперты положительно оценили решение Дмитрия Миронова повысить охват прививками от гриппа

Прививки от гриппа – это очень важная часть работы по сохранению здоровья граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, выступая на заседании рабочей группы Госсовета России, сообщил, что в 2020 году в регионе увеличат охват привитых против гриппа до 60% от всех жителей, а в группах риска довести их число до 75%. Для сравнения: в 2019 году в регионе было привито 49% жителей.

Следует отметить, что даже во время пандемии коронавируса прививки против гриппа не теряют своей актуальности: они помогут не только защитить граждан от серьезного заболевания, но и не допустить двойного заражения и гриппом, и COVID-19 одновременно.

Отметим, правительство Ярославской области действует в рамках установок президента РФ Владимира Путина. В президентском поручении федеральному правительству говорится, что прививочная кампания должна быть максимально массовой, но проходить без очередей. На закупку вакцин в Ярославской области уже выделено 2,5 млн руб.

По мнению экспертов, опрошенных Клубом регионов, увеличение объемов прививочной кампании благоприятно скажется на коллективном иммунитете.

- Прививки от гриппа – это очень важная часть работы по сохранению здоровья граждан. При этом важно начинать их своевременно, – говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, ответственный секретарь Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций Роман Полибин. - И чем больше людей привито, тем лучше.

Полибин подчеркнул: прививка от гриппа не спасет от заражения коронавирусом.

- Но сейчас очень важно обеспечить защиту против гриппа, чтобы не произошел микс с коронавирусной инфекцией. Это будет переноситься гораздо хуже и тяжелее, – сказал эксперт.

Депутат Ярославской областной думы, зампред комитета по здравоохранению Владимир Денисов считает верным решением увеличить охват прививочной кампанией, тем более что это отвечает рекомендациям экспертов.

- Так что если есть вакцины, которые уже показали свою эффективность против гриппа, то с их помощью нужно защитить людей, особенно в тех отраслях, где это особенно важно, – добавил Денисов.

Добавим, на заседании рабочей группы Госсовета РФ также обсудили прогноз распространения коронавируса и готовность регионов к осенне-зимнему росту респираторных и вирусных заболеваний. Как отметил губернатор Дмитрий Миронов, в Ярославской области для больных гриппом и ОРВИ подготовлено 378 коек в 10 больницах. Для приема зараженных COVID-19 в 11 медучреждения развернуты 734 койки.