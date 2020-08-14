Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 августа 2020 года: 36 выздоровевших и столько же заболевших

36 заболевших и столько же выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6578
Всего выздоровлений: 5903
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки выписались 36 жителей региона, у стольких же диагностировали коронавирус. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 5903 человека, заразившихся - 6578.
В настоящее время госпитализированы 287 пациентов. Из них 82 ярославца с подтвержденным COVID-19, 205 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 568 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1527.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:
Ярославль - 3216;
Рыбинск - 935;
Ростовский МР - 338;
Ярославский МР - 328;
Тутаевский МР - 299;
Переславский городской округ - 282;
Гаврилов-Ямский МР - 242;
Рыбинский МР - 192;
Борисоглебский МР - 149;
Угличский МР - 132;
Некрасовский МР - 128;
Большесельский МР - 89;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 56;
Первомайский МР - 18;
Мышкинский МР - 17;
Брейтовский МР - 13;
Любимский МР - 8.