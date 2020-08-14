Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 августа 2020 года: 36 выздоровевших и столько же заболевших

36 заболевших и столько же выздоровевших. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6578

Всего выздоровлений: 5903

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки выписались 36 жителей региона, у стольких же диагностировали коронавирус. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 5903 человека, заразившихся - 6578.

В настоящее время госпитализированы 287 пациентов. Из них 82 ярославца с подтвержденным COVID-19, 205 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 568 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1527.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:

Ярославль - 3216;

Рыбинск - 935;

Ростовский МР - 338;

Ярославский МР - 328;

Тутаевский МР - 299;

Переславский городской округ - 282;

Гаврилов-Ямский МР - 242;

Рыбинский МР - 192;

Борисоглебский МР - 149;

Угличский МР - 132;

Некрасовский МР - 128;

Большесельский МР - 89;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 56;

Первомайский МР - 18;

Мышкинский МР - 17;

Брейтовский МР - 13;

Любимский МР - 8.