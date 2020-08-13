Сетка не выдержала. В Костроме двухлетняя девочка выпала из окна

Не разрешайте детям забираться на подоконник. Даже в вашем присутствии Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в Костроме 11 августа. В полицию поступила информация о том, что в больницу доставлен ребенок, выпавший из окна. Сотрудники регионального СКР начали доследственную проверку.

На данный момент установлено, что 2-летняя девочка находилась в комнате одна. Ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и она, не рассчитанная на такой груз, вывалилась. Следом со второго этажа упала и малышка.

Мама девочки и ее старший брат в это время находились в соседней комнате. Мальчик и услышал плач сестры, которая лежала на земле под окнами квартиры.

Сейчас девочка находится в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

- Процессуальное решение будет принято после тщательного выяснения всех обстоятельств произошедшего, - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе СКР по Костромской области.