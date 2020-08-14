Керамика из Минска и масло из Греции. В Рыбинске пройдет выставка-ярмарка «Мир и Клир»

Из Минска в Рыбинск привезут керамику тончайшего производства. ФОТО: администрация Рыбинска

С 18 по 23 августа в Рыбинске на Соборной площади пройдет православная выставка-ярмарка «Мир и Клир». Торжественная церемония открытия назначена на день Преображения Господня - 19 августа. Начнется она в полдень.

Среди участников – представители российских и зарубежных организаций. Из Минска в Рыбинск привезут керамику тончайшего производства, иконы, масла. Из Греции доставят маринованные оливки, оливковое масло, консервированные овощи и греческие специи.

На ярмарке можно будет приобрести и непродовольственные товары, например, трикотаж, обувь, косметику, мази и многое другое.

19 августа, в день открытия, пройдет благотворительная акция, во время которой многодетным семьям города передадут мед. Продолжит праздник концерт от Рыбинской епархии и фестиваль колокольного звона.

Ежедневно с 12 до 12:30 будут служить молебны перед иконой святых Петра и Февронии Муромских. С 12:30 до 13:30 запланирована работа стенда «Вопросы батюшке», где можно пообщаться с православным священником. Для детей проведут мастер-классы, а у родителей будет возможность поговорить с психологами и педагогами на тему развития и воспитания подрастающего поколения.

Из-за сложной ситуации по коронавирусу, на ярмарке будет действовать ряд правил. Вход – через пропускные пункты с обязательным измерением температуры. Обязательно соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Без них посетителям могут отказать в обслуживании!

Вход на ярмарку бесплатный. Время работы: 18-22 августа с 10:00 до 19:00, 23 августа с 10:00 до 17:00.