В Костромской области запущен 4G-интернет на всех базовых станциях. Фото предоставлено рекламодателем

Оператор Tele2 завершил проект по совершенствованию покрытия. Теперь высокоскоростной 4G-интернет доступен в населенных пунктах, где проживает свыше 90% жителей Костромской области. С помощью связи Tele2 пользователи могут удаленно учиться, работать и делать покупки онлайн.

Этим летом специалисты компании оснастили современным 4G-оборудованием последнюю базовую станцию на сети. Таким образом, доступ к высокоскоростному интернету обеспечен везде, где есть голосовая связь Tele2: во всех районных центрах, а также в большинстве поселков и сел.

- Мы рады сообщить об успешной реализации проекта по распространению 4G на всю сеть. В сегодняшних реалиях технологии связи имеют особенно важное социальное значение. Интернет стал не просто средством для общения и развлечений, но и инструментом для удаленного взаимодействия. Если раньше основной дата-трафик Tele2 в будние дни приходился на центр города, то этим летом он сконцентрирован в пригороде. Нашей новой задачей стало ускорение 4G в Костромской области, и на прошлой неделе мы начали работы по проекту, увеличив скорость подключения к сети в Костроме, - сказал директор костромского филиала Tele2 Алексей Бойко.

Для желающих подключиться оператор запустил бесплатную доставку SIM-карт из интернет-магазина во многие населенные пункты области. Также жители небольших поселков могут стать абонентами Tele2 в местных продуктовых магазинах и отделениях «Почты России».