«УК махнули рукой». В Ярославле балкон может рухнуть в любой момент

Балконов, техническое состояние которых оставляет желать лучшего, в Ярославле немало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департамент госжилнадзора по Ярославской обрасти обратилась жительница дома №24 по улице Чкалова. Женщина жалуется, что балкон, который находится над ее квартирой, постоянно протекает, а управляющая компания все никак не соберется его отремонтировать.

- В связи с разрушением балконной плиты расположенной выше моей квартиры, в период дождей вода проникает на мой балкон. Тем самым нарушаются условия моего комфортного и безопасного проживания, - пишет женщина.

После этого письма на место выехали инспекторы жилнадзора и сотрудники прокуратуры. Нарушения в содержании дома подтвердились, управляющей компании было вынесено предписание устранить недостатки. Как заверили в жилищной инспекции по Ярославской области, специалисты проследят за соблюдением требований, указанных в предписании для управляющей компании.

- Многочисленные нарушения в многоквартирных домах свидетельствуют о том, что управляющие компании просто махнули на них рукой. Такое нередко случается с небольшими и «возрастными» МКД. Однако все жители имеют право на безопасные и комфортные условия проживания, а заключившая договор управления организация обязана эти условия обеспечить, - пояснил и.о.руководителя регионального надзорного ведомства Давид Бараташвили.

И отметил, что основание балкона – это часть фасада дома. Они относятся к общему имуществу, следить за их состоянием и своевременно устранять разрушения обязаны управляющие компании.

Протечки в соседнюю квартиру, дело, конечно, совершенно неприятное. Однако размытое основание балкона в любой момент может привести к обрушению конструкции. Тем более, что прецеденты уже были. В 2008 году рухнул балкон дома на проспекте Ленина, причем в этом момент на нем находились две женщины. В 2013 году в Рыбинске балкон ушел вниз вместе с хозяйкой квартиры. Женщина упала к соседям со второго этажа, получила травмы. Перед ЧП жильцы не раз жаловались на проблемы в балконом, но УК обращения игнорировала.