«Собака лает целыми днями»: что делать ярославцам, если питомцы соседей мешают жить

Что делать, если соседская собака постоянно лает Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В настоящее время у многих есть домашние животные. Особенную любовь в ярославских семьях заслужили собаки. Вот только всегда ли жильцы многоквартирных домов рады соседству с «лучшими друзьями человека»?

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница областного центра Анна Белова. Соседи женщины этажом выше завели пса. Теперь семья Анны не знает покоя ни днем ни ночью.

- Собачка небольшая, молодая, но лает, как взрослая овчарка. Причем надрывается целыми днями, даже если хозяева находятся дома. Воздействовать на своего питомца владельцы пытаются криком. Животное от этого только еще больше злится и начинает громче заливаться. Слышимость в нашей новостройке такая, что все знают, что происходит у соседей, - поделилась своей историей ярославна.

По словам Анны, в похожей ситуации находятся и жильцы соседнего подъезда. Там тоже одна из семей держит собаку. Жители отмечают, что животное довольно агрессивное, к тому же еще и неспокойное.

- Тоже лает и скулит целыми днями. Жильцы сходят с ума. Детям в тихий час вообще не отдохнуть. В соседнем доме та же история. Некоторые даже не исключают того, что с животными, возможно, плохо обращаются, поэтому они так себя ведут. Мы не знаем, как поступить в этой ситуации, как бороться с хозяевами собак за тишину в собственных квартирах и как помочь животным, если их владельцы действительно проявляют жестокость по отношению к ним, - рассказала Анна.

Чтобы помочь ярославцам найти выход из создавшегося положения, мы обратились за консультацией к зоозащитнице Людмиле Одинцовой.

- Тот факт, что собака сидит дома, возможно, в одиночестве и скулит, еще не говорит о том, что с животным плохо обращаются. Для доказательства жесткого обращения нужны более веские аргументы. Например, можно попытаться снять видео, - прокомментировала ситуацию Людмила.

По словам общественницы, с собачьим лаем бороться вряд ли получится, придется с этим смириться.

- Животным рот не закроешь и не приучишь их тявкать по часам, к сожалению. Надо просто найти компромисс с соседями. Это самый лучший вариант. Когда контакт налажен, легче договариваться и искать способы решения возникшей проблемы, - считает Людмила.

Бороться за спокойную жизнь можно и другим методом. Юристы предлагают обратиться с жалобой о нарушении тишины к участковому.

- Да, можно обратиться к участковому уполномоченному полиции по своему району. Он проведет проверку. Необходимо доказать, что квартире, где живет собака, действительно шумно и этот шум мешает другим жильца дома. Также участковый проведет профилактическую беседу с хозяевами животного, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

И есть еще один вариант. Точно действенный. Вот только согласятся ли на него владельцы собак.

- Если лай собаки мешает всем жильцам, можно удалить голосовые связки у животного. Конечно, с согласия хозяина. Такие операции делаются достаточно часто. Причем соглашаются на них именно владельцы собак, проживающие в многоквартирных домах, - пояснил один из ветеринарных врачей Ярославля.