Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 августа 2020 года: COVID-19 выявили еще у 42 человек

Заболели 42 человека, выздоровели - 38. ФОТО: Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6542
Всего выздоровлений: 5867
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Коронавирус диагностировали еще у 42 жителей Ярославской области. Число заболевших с начала пандемии достигло 6542 человек.
За сутки выписались 38 ярославцев, всего выздоровевших - 5867.
В настоящее время госпитализированы 287 пациентов: 81 с подтвержденным коронавирусом, 206 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции находятся 619 человек, на карантине - 1533.
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 3209;
Рыбинск - 926;
Ростовский МР - 337;
Ярославский МР - 327;
Тутаевский МР - 293;
Переславский городской округ - 278;
Гаврилов-Ямский МР - 242;
Рыбинский МР - 191;
Борисоглебский МР - 148;
Угличский МР - 132;
Некрасовский МР - 124;
Большесельский МР - 87;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 56;
Первомайский МР - 18;
Мышкинский МР - 17;
Брейтовский МР - 13;
Любимский МР - 8.