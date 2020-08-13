Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 августа 2020 года: COVID-19 выявили еще у 42 человек

Заболели 42 человека, выздоровели - 38. ФОТО: Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6542

Всего выздоровлений: 5867

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Коронавирус диагностировали еще у 42 жителей Ярославской области. Число заболевших с начала пандемии достигло 6542 человек.

За сутки выписались 38 ярославцев, всего выздоровевших - 5867.

В настоящее время госпитализированы 287 пациентов: 81 с подтвержденным коронавирусом, 206 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции находятся 619 человек, на карантине - 1533.

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 3209;

Рыбинск - 926;

Ростовский МР - 337;

Ярославский МР - 327;

Тутаевский МР - 293;

Переславский городской округ - 278;

Гаврилов-Ямский МР - 242;

Рыбинский МР - 191;

Борисоглебский МР - 148;

Угличский МР - 132;

Некрасовский МР - 124;

Большесельский МР - 87;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 56;

Первомайский МР - 18;

Мышкинский МР - 17;

Брейтовский МР - 13;

Любимский МР - 8.