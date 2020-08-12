Кто заработал больше? Главы городов и районов Ярославской области отчитываются о доходах

Доход главы Рыбинска составил 2 миллиона 177 тысяч рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Главы городов и районов Ярославской области начали отчитываться о доходах за 2019 год. Декларации опубликовали глава Рыбинска Денис Добряков, глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев, руководители Ярославского района Николай Золотников и Ростовского района Сергей Шокин.

Больше всех удалось заработать мэру Рыбинска. Доход Дениса Добрякова составил 2 миллиона 177 тысяч рублей. В собственности главы рыбинской администрации внушительный автопарк: автомобиль «Тойота Лексус GX 460», автоприцеп, снегоход «Tayga Patrul 800 SWT», мотоцикл «Десна 200 Трицикл» и моторное судно «Москва-2». Кроме того, Денис Добряков владеет жилым домом, нежилым помещением и квартирой и земельным участком площадью 960 квадратных метров. Еще две квартиры находятся в пользовании.

На втором месте расположился Сергей Шокин. Его годовой доход составил 1 миллион 399 тысяч рублей. Необычные транспортные средства задекларировал глава Ростовского района. В документе указаны джип «Вранглер» 1993 года выпуска, мотолодка «Казанка 5М4» 1999-го года и автомобильный прицеп «ММ3-81024» 1990 года выпуска. В 2018 году последних двух средств в декларации не было. У Сергея Шокина дом и земельный участок в 814 квадратных метров в собственности, а также квартира в найме.

На третьей позиции разместился глава Ярославского района. Доход Николая Золотникова - 1 миллион 272 тысячи рублей. Из собственности - только земельный участок. При этом супруга Николая Золотникова владеет «Субару Форестер», жилым домом, двумя квартирами и двумя земельными участками. Последние три позиции находятся в пользовании главы Ярославского района.

Замыкает четверку Валерий Астраханцев. Он заработал за 2019 год 1 миллион 264 тысячи рублей. Глава Переславля-Залесского является собственником «Сузуки SX4» и «Тойота Лексус RX270». Также Валерий Астраханцев владеет одной квартиры. В его пользовании находятся две квартиры, жилой дом, подвал и два земельных участка площадью 750 квадратных метров каждый. Собственником этих объектов является супруга чиновника.

Сведения о доходах мэра Ярославля, его заместителей, а также депутатов ярославского муниципалитета пока не опубликованы.