«Моторикам» - 55!

От Ярославля до Лондона один шаг. Фото из архива ДК

Решение построить Дворец культуры для работников Ярославского автомобильного (в будущем - моторного) завода было принято в 1953 году. За основу приняли ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, пригласив его автора - архитектора А.Т. Мулика переехать с семьей в Ярославль, чтобы переработать проект в «северный».

В 1965 году строительство было завершено. Правда, архитектор и строители намучились – проект разрабатывался во время «сталинского» господства неоклассицизма и ампира, а потом перерабатывался с учетом «хрущевского» отказа «от излишеств». Алексей Мулик до завершения этой эпопеи не дожил - застрелился 17 августа 1963 года. Но Ярославль получил Дворец культуры, который за минувшие десятилетия стал местом отдыха, творчества и развития для сотен тысяч горожан.

Торжественное открытие ДК состоялось 5 августа (по другим источникам - 6-го) 1965 года. Дворец поражал своим великолепием и моторостроителей, и их гостей - по масштабу и оборудованию ему не было равных в Ярославле. Впрочем, это и сейчас так.

По сей день в ДК с особым почитанием отзываются о двух руководителях - директоре МЗ А.М.Добрынине и первом директоре ДК С.М. Курисе. Здесь говорят: они дали дворцу такой мощный импульс к развитию, что это помогло выдержать курс даже в смутные 1990-е годы, когда флагман ярославской культуры утратил поддержку ЯМЗ и оказался в бурных рыночных волнах…

Анатолий Михайлович Добрынин болел душой за свое детище, знал его коллективы и работников, не жалел средств на костюмы, инструменты, аппаратуру, жилье для специалистов. Сам хороший гармонист, мог, например, одобрить покупку профессионального баяна по цене «Жигулей». Лишь бы толк был!

Семен Михайлович Курис эффективно использовал эти возможности, сформировав высокопрофессиональный коллектив и организовав его работу «по высшему разряду». О нем вспоминают и как о талантливом хозяйственнике, управленце, эффективном дипломате, и как о человеке с чувством юмора, вкусом, умением чувствовать людей. И не забывают об одном из его проектов - кафе «Изюминка». Открывая его, Курис загадал коллегам загадку: «Что общего в кексе, сексе и Дворце культуры? И там, и там должна быть своя изюминка!»

У ДК имени А.М. Добрынина есть и изюминка, и душа, и сердце. И благодарность неисчислимого количества ярославцев, которым он дарил и дарит радость.

Для Ярославля и ярославцев

Поздравляя всех, кто так или иначе связывает свою судьбу с «моториками», мы попросили рассказать о сегодняшнем дне Дворца культуры его руководителя Игоря Дербина.

Руководитель ДК Игорь Дербин. Фото из архива ДК

- Игорь Валентинович, что такое ДК имени А.М. Добрынина сегодня? В чем состоят вашиглавные задачи?

- Дворец - это по-прежнему база для творческих коллективов высокого исполнительского уровня. История многих из них насчитывает несколько десятков лет, некоторые - ровесники дворца или чуть младше, а есть и постарше. Все эти коллективы прошли испытание временем.

В уставе ДК четко определен главный вид деятельности - организация досуга населенияпосредством создания клубных и любительских формирований, коллективов. Наша основная задача на будущее и самая высокая цель - сохранение этого наследия и дальнейшее развитие любительских коллективов. Может, звучит пафосно, но это так.

Любительские коллективы отличаются от профессиональных тем, что в них может ходить неограниченное число участников. Цель в том, чтобы начиная с детского возраста растить как можно больше талантов, привлекая во дворец мальчишек и девчонок, посредством народных песен и танцев прививать им вкус и чувство сопричастности к истории страны, традициям. Так, мы прививаем им «национальный иммунитет» - выходя во взрослую жизнь, они понимают, в какой стране живут, что для них является нравственными ценностями и жизненными приоритетами. Это позволяет оставаться личностью, не раствориться в усредненной потребительской «биомассе». Я считаю, что это хорошо и для человека, и для России.

Более прикладная задача - сохранение дворца как здания и учреждения. Жизнь идет и меняется. В СССР каждый ДК принадлежал какому-то крупному предприятию или ведомству, которые и обеспечивали его жизнедеятельность. Между ними шло даже своего рода соревнование – чей дворец больше, лучше оснащен, где выше профессионализм кадров и достижения коллективов. Сейчас это осталось в прошлом, мы вынуждены зарабатывать сами, делая поправку и на то, какую долю в жизни людей заняли электронные технологии.

При этом мы понимаем, как нелегко городу Ярославлю содержать сразу девять дворцов культуры. Поэтому ищем и находим пути зарабатывания средств за счет эффективного использования своих, проведения коммерческих событий. К сожалению, с 1990-х немало примеров, когда бюджеты регионов и муниципалитетов не выдерживают содержания ДК, они переходят в частные руки и со временем меняют свой функционал или вовсе закрываются. Такая участь постигла, например, великолепный ДК «Ростсельмаш», по образцу которого был построен наш Дворец культуры. Это всегда большая потеря для культуры и тех людей, для которых ДК - точка притяжения, возможность самореализации и развития детей. Да и взрослых тоже - в клубы по интересам и творческие коллективы люди приходят в любом возрасте.

Сейчас практически все вопросы, связанные с содержанием дворца, ремонтом помещений и сетей, обновлением оборудования, мы решаем за счет средств, заработанных самостоятельно.

В Доме культуры работает 160 сотрудников. Фото из архива ДК

- Чем ДК имени А.М. Добрынина отличается от других учреждений культуры?

- Равных по площадям и возможностям ДК в Ярославле нет. Мы стараемся использовать это, чтобы привлекать в наш регион и город яркие масштабные события - фестивали и конкурсы, форумы всероссийского и международного уровней. Для этого у нас все есть - мы находимся недалеко от Москвы, у нас прекрасное транспортное сообщение, Ярославль обладает развитой инфраструктурой, которая позволяет одновременно принимать большое количество гостей. В частности, мы уже дважды провели фестиваль «Молодой балет Европы» и по праву уже считаем его своим - в Ярославль приезжают юные артисты балета из России, стран СНГ, Италии, Франции.

В этом году из-за пандемии сорвался третий ежегодный фестиваль, но мы надеемся, что все нормализуется и в 2021 году весной мы вновь примем гостей. События такого уровня нас очень привлекают.

- Гости довольны приемом?

- Одновременно мы можем разместить во дворце до 1000 участников - это очень много, ведь каждому приезжающему коллективу нужно предоставить отдельное помещение, чтобы артисты могли переодеться, подготовиться к выступлению. У нас очень удобный и большой концертный зал, а имеющееся оборудование позволяет выполнять технические задания большинства коллективов.

- В праздничные дни хочется говорить только о хорошем, но… Есть ли то, что вас тревожит?

- Конечно. У нас очень большой подъем в плане набора в детские творческие коллективы. Нужно бы радоваться, но очень жаль, когда дети не попадают в них просто потому, что даже нам для этого уже недостаточно площадей - приходят 100-200 человек, а отобрать мы можем только 30. Это при том, что родители готовы оплачивать занятия.

- Основа любого учреждения культуры - его коллектив. Какие они - работники ДК имени А.М.Добрынина?

- У нас 160 сотрудников. Это очень разные люди, которых дворец собрал в одних стенах. У нас есть и технические службы, которые обеспечивают функционирование здания (сантехники, электрики и т.д.), и другие технические работники - они обслуживают проведение мероприятий (например, работают со звуком и светом, сценой), и творческие сотрудники - балетмейстеры, хореографы, хормейстеры, аккомпаниаторы, режиссеры… Порой у них совершенно разные взгляды, профессиональный и жизненный опыт, разный возраст. Но дворец - это семья, в которой всех нас объединяет одна большая любовь к своему делу, к нашей работе, к процессу приобщения людей к ценностям культуры. Могу сказать, что, например, наши сантехники и электрики знают творческие коллективы, следят за их деятельностью, с интересом посещают концерты. И все мы чувствуем, что делаем общее дело, важное для Ярославля и ярославцев.