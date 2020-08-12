Ростов Великий: каждый день - праздник!

На ярмарке публике был презентован проект "Балаган.РВ" - мобильный мини-театр. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Необычная ярмарка объединила многих людей и стала местом, где генерировались новые идеи, проекты, завязывались новые отношения. О том, как появился этот проект, нам рассказал глава Ростова Великого Андрей Лось.

- Андрей Васильевич, ярмарка по своему масштабу напоминает День города. Вы долго ее готовили?

- Идея проекта родилась и была реализована быстро - практическая подготовка заняла две недели. С нами работала компания ООО «XXI - век», которая занимается организацией фестивалей, выставок и ярмарок по всей России, - это давний партнер и для нас, и для правительства Ярославской области. Мы были уверены в их профессионализме и вновь в нем убедились. Да и мы, ростовцы, имеем большой опыт в организации подобных мероприятий. Вообще все сложилось удачно: и предложение партнеров провести в Ростове «Сырные выходные», и старт нового проекта «Балаган.РВ» - его артисты Театра Ростова Великого представили на молодежном форуме «Таврида» в Крыму и взяли грант на его реализацию, а также другие начинания, вошедшие в программу.

Все мы за время ограничений, связанных с пандемией, соскучились по атмосфере праздника, по движению и положительным эмоциям. Поэтому идея провести яркую ярмарку понравилась всем. Благо ярмарки сейчас разрешены - об этом лично заявлял даже президент. А мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора.

Добавлю: мы очень признательны департаменту АПК и департаменту туризма Ярославской области, а также всем городским и районным структурам, принимавшим участие в организации и поддержке мероприятия. Благодаря этому нам удалось сделать все быстро и четко.

Помощь в организации правздника оказали областной департамент АПК и штаб-квартира Союза городов "Золотого кольца". ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Вопрос как к главе города: у ярмарки есть и практический смысл?

- Безусловно. Для нас очень важна экономическая составляющая, благополучие жителей города. Мы знаем, что перспективы Ростова в огромной мере связаны с развитием туризма. А значит, нам нужно делать ставку на проведение событийных мероприятий, которые привлекают в Ростов туристов, побуждают их задерживаться здесь и… оставлять у нас свои деньги. Так что «Сырные выходные» стали не только возможностью для горожан и гостей города развеяться и попробовать настоящий вкусный сыр со всех уголков страны. Это еще и наше стремление оказать поддержку местным производителям, малому бизнесу, вновь позиционировать Ростов Великий для туристов как место интересных и ярких мероприятий, позитивных эмоций.

- Период ограничений сильно помешал вашей туристической отрасли?

- Конечно. И тем важнее помогать ей в условиях снятия ограничений. Нам и нашим коллегам и партнерам пришлось отменить или отложить многие мероприятия, но мы стараемся возобновить их, продолжать свои традиции и создавать новые проекты.

Например, уже возобновлен променад-парад нашего муниципального духового оркестра, мы надеемся в сентябре провести и гастрономический фестиваль «Ростовская уха - Х веков традиций»… Все это очень важно для города и горожан, для наших гостей. И мы видим их положительную реакцию. Для них радостно видеть, что Ростов вновь ожил, встрепенулся, не потерял свое уникальное лицо!

Мы сами были поражены, когда в «разминочный» пятничный вечер посетители ярмарки раскупили продуктов столько, сколько наши торговые гости планировали продать за несколько дней. Людям действительно интересно - они знакомятся с продукцией небольших сыроварен более чем из 10 регионов страны. Это уникальные рецепты, невероятная палитра вкусов и форм!

ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- На открытии «Сырных выходных» вы сказали, что ярмарке - быть! Расскажите о дальнейших планах.

- Мы намерены расширять наш набор событийных мероприятий, в число их войдет и ярмарка, которая сразу показала свою привлекательность и прекрасный потенциал. В туристическом городе праздник должен быть круглый год. Здесь у нас много союзников - и замечательные партнеры в музее-заповеднике «Ростовский кремль», и предприниматели, и творческие люди, и общественность, и друзья по Золотому кольцу России.

- Хорошо, что это сочетается с развитием инфраструктуры города…

- Это обязательное условие успеха. Например, мы видим, что реконструированная Соборная площадь действительно стала местом притяжения и для ростовцев, и для туристов. Следующий этап - реконструкция торговых рядов, вдоль которых сейчас и проходит ярмарка, а также территории вокруг кремля. Посетив его, туристы должны иметь возможность гулять по Ростову - по сформированному туристическому маршруту, где гость города найдет магазинчики и лавки, кафе и инсталляции. К этому подключатся инвесторы. Задача в том, чтобы в Ростове всегда было комфортно и интересно и горожанам, и нашим гостям.

Общение со вкусом

Эльнара Авакян, заместитель генерального директора ООО «XXI-век»:

- Мы организуем ярмарки в России уже 17 лет, привлекая представителей малого и микробизнеса. В «Сырных выходных» в Ростове участвовали 35 частных сыроварен из разных регионов России и бывшего СССР.

Каждый такой сыровар делает свою продукцию собственными руками, специализируясь на определенных продуктах. Мы предоставляем им возможность на ярмарке презентовать свой товар напрямую покупателю.

Сырные мотивы повсюду окружали посетителей и участников уникальной ярмарки. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Русская ярмарка - это уникальный феномен, она отражает настроение людей. Для сыроваров это лучший способ маркетинга: стоя за прилавком, они видят, какой сыр наиболее интересен покупателям в этом городе, регионе. Ведь каждый город - это своя история, свои предпочтения. А еще - общаются с коллегами-сыроделами. Это ведь очень здорово - и заработать, и маркетинговое исследование провести, и опытом обменяться, и побывать в прекрасном месте на замечательном празднике!

Могу сказать, что в Ростов приехали сыровары из совершенно разных регионов России, из Абхазии и Армении. Это представители разных национальных культур, гастрономических традиций, религий. Но тем интересней, вкуснее взаимодействие!

Вообще, суть ярмарки - это общение между людьми, которого всем нам сейчас так не хватает. Люди тянутся к общению, к положительным эмоциям, они приезжают туда, где могут их найти, особенно если это гостеприимный и уютный древний русский город с невероятными традициями. Я рада, что власти в Ростове и Ярославской области это понимают. Конечно, у нас были и споры по организации ярмарки, но мы чувствовали конструктивный подход, поддержку и искренний интерес к проекту. Огромное им спасибо, как и всем, кто принял участие в организации праздника и побывал на нем!

Мобильное творчество

Дмитрий Лопатин, директор МУ «Театр Ростова Великого»:

- Нас такие новые идеи и движения очень мотивируют! Здорово, что к «Сырным выходным» приплюсовали и наш проект «Балаган.РВ», который задумывался специально для жителей Ростова и наших соседей по Ярославской области. Главное для артиста - выйти к зрителю, и мы рады каждой такой возможности. Для нас ярмарка стала и площадкой, на которой возникли новые планы и договоренности.

Актеров радует возможность приезжать к своим зрителям и работать в разных форматах и жанрах. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Наш вагончик-балаганчик, созданный на средства гранта, выигранного нами на молодежном форуме «Таврида» в Крыму, показал себя на ярмарке в разных качествах - и как концертная площадка, и как кинотеатр под открытым небом, и как сцена для театрализованных представлений. Ярмарка стала для него премьерой, а начали мы свою работу со сказа о том, как молодой удалец ездил на форум в Тавриду.

Вагончик-театр получился очень функциональным, артисты теперь могут сесть в микроавтобус - и наш мини-театр отправится в путь вместе с ними. Уверен, что «Балаган.РВ» будет востребован на всех подобных мероприятиях в Ростове, зовут нас уже и в другие населенные пункты области. Возможно, посетим собратьев - города Золотого кольца России. Наверное, не откажемся и от корпоративов. И, конечно, будем проводить выступления в разных точках родного города.

Нас, артистов ростовского театра и участников самодеятельности, очень радует возможность быть такими мобильными, приезжать к своим зрителям, работать в самых разных форматах и жанрах - от кукольного театра до небольших по числу участников спектаклей или концертов, молодежных программ, околоцирковых шоу. Мы видим для себя множество вариантов, простор для творчества! И видим, что наш балаганчик пришелся по нраву публике - он даже сам по себе ярок, красив и привлекает внимание. Приезжайте в выходные - и увидите нас!

Ароматный чай из 300-литрового самовара сразу создает прекрасное настроение. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

С песнями и танцами

Елена Тарадай, хормейстер народного коллектива Ансамбль песни и танца «Зарянка»:

- Конечно, наш коллектив участвует в проведении ярмарки! Пандемия нас всех немного разобщила, а такая ярмарка - прекрасный способ объединить людей, которые хотят встречаться, общаться, пробовать новое, делать покупки и попросту с удовольствием проводить выходные дни. Это невероятный колорит и замечательные эмоции!

Что касается «Зарянки», то тут еще большой вопрос, кто по кому больше соскучился: то ли зрители по нам, то ли мы по зрителям. Мы очень рады возможности выступать перед ними!

С пылу с жару!

Наталья Аверкина, участница выставки :

- Этот жаровой самовар весит 290 кг и вмещает 300 литров, закипает он зимой на дровах за 40 минут, а летом быстрее. Конечно, такая сияющая красота привлекает людей и сразу создает прекрасное настроение!

Заходите к нам на шашлычок…

Сергей Михайлов, генеральный директор ООО «Фортуна плюс»:

- Мы приехали в Ростов Великий из Москвы, поскольку давно и хорошо работаем с организаторами ярмарки, компанией «XXI-век». У нас постоянные партнерские отношения. В подобных поездках мы участвуем часто - за три летних месяца у нас минимум 65 мероприятий. А задача - вкусно накормить посетителей и участников ярмарки горячей пищей, приготовленной на гриле, пловом, домашними лимонадами. Все необходимое для этого - включая оборудование для кухни и обустройство комфортных посадочных мест - мы привозим с собой.

Питер, Казань, Тамбов, Ярославль - это хорошо знакомые нам города. Вообще нам очень нравится путешествовать и готовить. А в Ярославской области люди нам кажутся особенно доброжелательными. Сегодня в Ростове Великом мы опять в этом убедились и будем рады вновь сюда приезжать. Даже если поездка не сразу окупается, это компенсируется новыми знакомствами, часть из которых оборачивается прибыльными заказами. Так что правильно организованная ярмарка - это всегда интересно.

Любовь Михайловна, жительница Ростова:

- Очень хорошая ярмарка, мне понравилась. Все сделано цивилизованно, интересно. Вот завтра привезут мне моего внука-гвардейца - приду с ним сюда, пусть поразвлекается, поиграет!