Ярэнерго до конца года установит 2500 умных счетчиков

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Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» в рамках реализации концепции цифровой трансформации продолжают работы по установке интеллектуальных приборов учета у потребителей Ярославской области. До конца года на электросетях филиала будет смонтировано 2500 приборов учета.

Интеллектуальные счетчики обеспечивают высокую точность и способны автоматически передавать данные о потребленной электроэнергии. Еще одно преимущество – режим многотарифности. Такие приборы способны учитывать не только общий объем электроэнергии, но и фиксировать время ее потребления. Жители получают возможность с помощью электронного личного кабинета проанализировать свой суточный график потребления и оптимизировать его в соответствие с различиями тарифов по зонам суток (дневной и ночной тарифы).

Все расходы по монтажу и последующему обслуживанию интеллектуальных счетчиков берет на себя электросетевая организация. Абонент несет ответственность за сохранность оборудования, установленного в пределах его энергопринимающего устройства или земельного участка. Установка подобных приборов учета без материальной нагрузки на абонента выгодна всем добросовестным потребителям электроэнергии.

- Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны, - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Всего в течение 2020 года в «Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» планируется установить в регионах своей деятельности более 135 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

*Справка

Если вам необходимо заменить прибор учета в квартире (комнате) многоквартирного дома, то нужно обращаться к гарантирующему поставщику. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то вы также можете оставить заявку через управляющую организацию вашего дома, которая обязана передать ее гарантирующему поставщику. В иных случаях обращаться следует к сетевой организации посредством интерактивных сервисов (портал электросетевых услуг Портал-тп.рф, мобильное приложение «Россети – личный кабинет», Единый call-центр - 8 800 220-0-220. Также вы можете обратиться в клиентский офис или направить обращение заказным почтовым отправлением.