Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 августа 2020 года: умер 40-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6500
Всего выздоровлений: 5829
Умер: 32 человека
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек – мужчина 1980 года рождения. За сутки еще 38 жителей региона подхватили COVID-19, вылечились 46 ярославцев.
На данный момент госпитализировано 292 пациента: 81 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 211 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 655 человек, на карантине – 1522.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3196;
Рыбинск – 918;
Ростовский МР - 337;
Ярославский МР - 324;
Тутаевский МР - 285;
Переславский городской округ - 275;
Гаврилов-Ямский МР – 240;
Рыбинский МР - 191;
Борисоглебский МР - 147;
Угличский МР - 131;
Некрасовский МР - 124;
Большесельский МР - 85;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР – 56;
Первомайский МР - 18;
Мышкинский МР – 16;
Брейтовский МР – 13;
Любимский МР - 8.