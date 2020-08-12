Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 августа 2020 года: умер 40-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6500

Всего выздоровлений: 5829

Умер: 32 человека

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек – мужчина 1980 года рождения. За сутки еще 38 жителей региона подхватили COVID-19, вылечились 46 ярославцев.

На данный момент госпитализировано 292 пациента: 81 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 211 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 655 человек, на карантине – 1522.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3196;

Рыбинск – 918;

Ростовский МР - 337;

Ярославский МР - 324;

Тутаевский МР - 285;

Переславский городской округ - 275;

Гаврилов-Ямский МР – 240;

Рыбинский МР - 191;

Борисоглебский МР - 147;

Угличский МР - 131;

Некрасовский МР - 124;

Большесельский МР - 85;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР – 56;

Первомайский МР - 18;

Мышкинский МР – 16;

Брейтовский МР – 13;

Любимский МР - 8.