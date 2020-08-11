В Иванове 6 человек пострадали при столкновении автобуса и двух маршруток

6 человек пострадали при столкновении автобуса и двух маршруток

ДТП произошло сегодня, 11 августа, около 9 утра на Шереметьевском проспекте. По предварительным данным, водитель автобуса «Богдан», который ехал по маршруту №12, не справился с управлением и врезался в маршрутку №24. «Газель», в свою очередь, въехала в стоящую на остановку другую маршрутку - №30Б. Позже 47-летний водитель автобуса пояснил, что у его машины отказали тормоза. Его слова, естественно, будут проверяться.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, водители общественного транспорта и люди на остановках не пострадали. Травмы получили только шесть пассажиров – два человека, которые ехали в автобусе, и четыре человека из «Газели».

- Характер травм уточняется, все пострадавшие доставлены в больницу, - сказал в ведомстве.

Повреждения не опасные для жизни, в основном ивановцы, которым не посчастливилось оказаться не в то время и не в том месте, получили ушибы.