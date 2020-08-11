В Костромской области подписано соглашение о реализации многомиллиардного инвестпроекта

Костромскую ГРЭС ждет масштабная модернизация. ФОТО: сайт "Интер РАО Электрогенерация"

Одну из крупнейших в стране - Костромскую ГРЭС ждет масштабная модернизация. Общий объем инвестиций оценивается в 88 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Костромской области Сергей Ситников и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Это беспрецедентный по объемам инвестиционный проект за всю новейшую историю Костромской области. По объему вложений общая сумма проекта сравнима с двумя с половиной годовыми объемами регионального бюджета.

Реализации проекта предшествовала большая работа администрации области. Губернатор Сергей Ситников неоднократно встречался с руководством группы «Интер РАО». Костромская станция включена в государственную программу модернизации российской энергетической отрасли.

- Костромская станция является одной из крупнейших в Российской Федерации, занимает третье место в стране по объемам установленной мощности и первое место в энергосистеме центра России. Была проведена огромная работа. В рамках решений, принятых Президентом России, полностью обновится половина всей установленной мощности нашей станции-рекордсмена. Это очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения налоговых платежей, которые будут поступать в бюджет Костромской области. Перед нами стоят амбициозные задачи, и только в тесном взаимодействии с регионом мы можем достичь высоких результатов, - отметил на подписании соглашения генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Модернизация станции запланирована на 2021 – 2025 годы. Проект предполагает обновление шести энергоблоков, мощность каждого из которых в результате увеличится на 30 МВт - это 10% от имеющихся показателей. Также планируется построить вторую линию газопровода высокого давления. Это повысит надежность и улучшит кологические характеристики электростанции.

Как отмечает руководство области, важная составляющая проекта – это новые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет, которые позволят решать огромное число социальных задач. Реализация проекта принесет региональной казне дополнительно 7 млрд рублей налоговых платежей за 6 лет. Валовый региональный продукт региона увеличится на 10%.

Дополнительные поступления планируется направить на решение вопросов и проблем пожилых людей, семей с детьми, реализацию новых мер социальной поддержки.