Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 августа 2020 года: 39 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6462

Всего выздоровлений: 5783

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области по данным на 11 августа, количество заболевших увеличилось на 39 человек. Вылечились за сутки 32 ярославца. По официальной статистике, сегодня неизменным осталось число умерших от COVID-19 – 31 человек.

Сейчас госпитализировано 311 пациентов: 95 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 680 ярославцев, на карантине – 1499.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль – 3182;

Рыбинск – 910;

Ростовский МР – 336;

Ярославский МР – 322;

Тутаевский МР – 280;

Переславский городской округ – 275;

Гаврилов-Ямский МР – 240;

Рыбинский МР м 191;

Борисоглебский МР м 146;

Угличский МР – 131;

Некрасовский МР – 118;

Большесельский МР – 84;

Пошехонский МР – 77;

Даниловский МР – 59;

Некоузский МР – 56;

Первомайский МР – 18;

Мышкинский МР – 16;

Брейтовский МР – 13;

Любимский МР – 8.