Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 августа 2020 года: 39 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6462
Всего выздоровлений: 5783
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на ¾ загрузки, кафе и рестораны при них – на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области по данным на 11 августа, количество заболевших увеличилось на 39 человек. Вылечились за сутки 32 ярославца. По официальной статистике, сегодня неизменным осталось число умерших от COVID-19 – 31 человек.
Сейчас госпитализировано 311 пациентов: 95 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 216 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 680 ярославцев, на карантине – 1499.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль – 3182;
Рыбинск – 910;
Ростовский МР – 336;
Ярославский МР – 322;
Тутаевский МР – 280;
Переславский городской округ – 275;
Гаврилов-Ямский МР – 240;
Рыбинский МР м 191;
Борисоглебский МР м 146;
Угличский МР – 131;
Некрасовский МР – 118;
Большесельский МР – 84;
Пошехонский МР – 77;
Даниловский МР – 59;
Некоузский МР – 56;
Первомайский МР – 18;
Мышкинский МР – 16;
Брейтовский МР – 13;
Любимский МР – 8.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области