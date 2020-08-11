На Осташинском кладбище в Ярославле собираются открыть новый сектор

Так выглядит дорога к захоронениям на Осташинском кладбище сейчас Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вот-вот должны открыть новый сектор на Осташинском кладбище. Во всяком случае, в мэрии обещают это сделать. Напомним, что в прошлом году из-за потопа один из новых участков погоста был закрыт для захоронений, и как ни гарантировали городские власти в срочном порядке решить проблему, оперативно это сделать не удалось. А потребность в местах для захоронений ой как высока...

На новом участке, сообщили в мэрии, места должно хватить для 4,8 тысяч могил.

- На этом месте зимой была свалка снега, потом несанкционированная свалка. Сейчас мы весь мусор вывезли, прокопали канавы, чтобы увести отсюда воду. Территория станет гораздо суше, не должно больше возникать ситуаций с подтоплением, - сказал заместитель директора агентства по строительству Николай Воробьев.

О том, что работы скоро будут проведены и ситуация с затоплением могил больше не повторится, говорили и в прошлом году, причем, касательно сразу двух кладбищ - Осташинского и Селифонтовского. По последнему, из-за многочисленных жалоб родственников усопших, даже пришлось вмешаться прокуратуре. Тогда руководству "Службы городских кладбищ" было объявлено предостережение. И не удивительно, почему: могилы, особенно те, что не были подсыпаны, размыло, кресты покосились, венки и цветы плавали в грязевой жиже. К отдельным захоронениям можно было подобраться только в высоких резиновых сапогах.

Осенью на Селифонтовском кладбище сделали временную дорогу. Фото: Мэрия Ярославля

Однако ярославцев волновало не столько наказание для виновных, сколько вопрос - когда же кладбищенские участки приведут в порядок? Хочется верить, что уже скоро. Вот что собираются сделать на Осташинском кладбище, планировкой мест захоронений и подъездной дорогой к новому участку которого сейчас занимается ООО "Яравтодор".

- Здесь будет выполнено асфальтобетонное покрытие общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. Делаем двухполосную дорогу шириной семь метров. Свою часть работы мы завершим к середине сентября. Но это только первый этап, благоустройство территории будет продолжено, - подчеркнул главный инженер предприятия Василий Смирнов.

А так выглядел путь к могилам в октябре 2019 года, Осташинское кладбище Фото: Полина Вачнадзе

Комплекс работ, запланированных на этот год, оценивается в 33 миллиона рублей. Здесь собираются увеличить площадь до восьми тысяч захоронений, оборудовать парковку, тротуары, поставить санузлы, мусорные контейнеры и провести озеленение. Но для ярославцев главное, чтобы их родные и близкие лежали в достойных условиях, а не в затопленных могилах. Иначе слезы наворачиваются не только от горя из-за потери близких, но и из-за стыда перед ними.