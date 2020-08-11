В Рыбинске бесплатно привьют от бешенства домашних животных

Специалисты просят владельцев домашних животных не игнорировать эту акцию Фото: Полина Вачнадзе

11 и 13 августа в Рыбинске пройдет бесплатная вакцинация от бешенства домашних питомцев - кошек и собак. Специалисты ветеринарной станции будут работать по графику в том числе и в отдаленных районах города. - Будет использоваться антирабическая вакцина для собак и кошек "Рабикан" отечественного производства. Убедительная просьба к владельцам домашних животных привести своих питомцев для вакцинации, таким образом, обезопасить себя от опасного и смертельного заболевания, - обратились к рыбинцам сотрудники районной ветеринарной станции. Прием 11 августа, микрорайоны Ягутка и Копаево: 10:00 – 10:30 микрорайон Ягутка (у магазина); 10:45 – 11:15 микрорайон им.Кирова (Кировский поселок) на остановке; 11:30 – 12:00 микрорайон Копаево (торец магазина дом № 1 по ул.Ошурковская/Механизации, напротив остановки «улица Механизации»); 12:10 – 12:40 микрорайон Копаево (у почты). Прием 13 августа, микрорайоны Переборы, Волжский и ГЭС: 10:00 – 10:45 микрорайон Переборы (у Дома культуры); 11:00 – 12:00 микрорайон Волжский – дом 16 по ул.Черняховского/угол Звездная, напротив мини-рынка; 12:15 – 12:45 поселок ГЭС (у остановки). Телефон для справок: 21-31-69.