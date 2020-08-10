В центре Ярославля нашли скелет человека

Устанавливается личность погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле во дворе дома на улице Свободы прохожие нашли скелет человека. О своей страшной находке ярославцы сообщили в правоохранительные органы. Как пояснили в пресс-службе регионального СКР, сейчас устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, это мужчина.

Останки нашли за гаражами, есть предположение, что умерший - человек без определенного места жительства. На первый взгляд, признаков насильственной смерти нет, но точную причину смерти должна установить экспертиза, которая уже назначена.

В Ярославской области это не первая похожая находка. В апреле этого года останки женщины нашли в сарае в Даниловском районе. Местная жительница 14 лет числилась пропавшей без вести.

В начале прошлого года скелет обнаружили в квартире на Ленинградском проспекте в Ярославле. Предположительно, останки принадлежали хозяйке дома.