В Костромской области девочку насмерть задавило бетонной плитой

Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине поселка Фото: СУ СКР по Костромской области

В поселке Сусанино Костромской области 9 августа, в воскресенье, произошла трагедия: погибла 13-летняя девочка, ее 14-друг получил тяжелые травмы. По предварительной информации, у мальчика сломан позвоночник.

Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине поселка. В какой-то момент старое здание начало рушиться. Подростки оказались под завалами – девочка погибла, мальчика удалось достать из-под плиты. Подростка госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, проводится осмотр места происшествия, ведутся опросы членов семей подростков и поиск очевидцев случившегося, устанавливается принадлежность заброшенного строения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.