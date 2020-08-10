Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Кострома

В Костромской области девочку насмерть задавило бетонной плитой

Ее друг пострадал во время обрушения
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине поселка

Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине поселка

Фото: СУ СКР по Костромской области

В поселке Сусанино Костромской области 9 августа, в воскресенье, произошла трагедия: погибла 13-летняя девочка, ее 14-друг получил тяжелые травмы. По предварительной информации, у мальчика сломан позвоночник.

Подростки гуляли по заброшенному строению на окраине поселка. В какой-то момент старое здание начало рушиться. Подростки оказались под завалами – девочка погибла, мальчика удалось достать из-под плиты. Подростка госпитализировали, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

- Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, проводится осмотр места происшествия, ведутся опросы членов семей подростков и поиск очевидцев случившегося, устанавливается принадлежность заброшенного строения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

чп