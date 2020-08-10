Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 августа 2020: заболевших - 37, выздоровевших - 1

Коронавирус диагностировали еще у 37 жителей Ярославской области. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6423

Всего выздоровлений: 5751

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Коронавирус диагностировали еще у 37 жителей Ярославской области. Всего заболевших с начала пандемии - 6423.

За сутки выписался только один человек, всего выздоровевших на данный момент - 5751.

На лечении в больницах находится 321 пациент: 88 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 233 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 705 ярославцев, на карантине - 1510.

Статистика распространения коронавируса по региону:

Ярославль - 3166;

Рыбинск - 902;

Ростовский МР - 334;

Ярославский МР - 322;

Тутаевский МР - 276;

Переславский городской округ - 275;

Гаврилов-Ямский МР - 240;

Рыбинский МР - 191;

Борисоглебский МР - 145;

Угличский МР - 131;

Некрасовский МР - 113;

Большесельский МР - 84;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 53;

Первомайский МР - 18;

Мышкинский МР - 16;

Брейтовский МР - 13;

Любимский МР- 8.