Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 августа 2020: заболевших - 37, выздоровевших - 1

Коронавирус диагностировали еще у 37 жителей Ярославской области. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6423
Всего выздоровлений: 5751
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Коронавирус диагностировали еще у 37 жителей Ярославской области. Всего заболевших с начала пандемии - 6423.
За сутки выписался только один человек, всего выздоровевших на данный момент - 5751.
На лечении в больницах находится 321 пациент: 88 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 233 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 705 ярославцев, на карантине - 1510.
Статистика распространения коронавируса по региону:
Ярославль - 3166;
Рыбинск - 902;
Ростовский МР - 334;
Ярославский МР - 322;
Тутаевский МР - 276;
Переславский городской округ - 275;
Гаврилов-Ямский МР - 240;
Рыбинский МР - 191;
Борисоглебский МР - 145;
Угличский МР - 131;
Некрасовский МР - 113;
Большесельский МР - 84;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 53;
Первомайский МР - 18;
Мышкинский МР - 16;
Брейтовский МР - 13;
Любимский МР- 8.
За сутки выписался только один человек
Фото: Правительство Ярославской области