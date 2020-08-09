Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 августа 2020: за сутки выписали всего 9 ярославцев

Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6386

Всего выздоровлений: 5750

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составляет 5750 человек, 31 пациента спасти не удалось.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 40 ярославцам, всего заболевших с начала пандемии - 6386.

В настоящее время госпитализированы 313 пациентов. Из них 87 с подтвержденным коронавирусом, 226 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 627 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1525.

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 3153;

Рыбинск - 892;

Ярославский МР - 322;

Ростовский МР - 333;

Переславский городской округ - 275;

Гаврилов-Ямский МР - 240;

Тутаевский МР - 270;

Рыбинский МР - 191;

Борисоглебский МР - 144;

Угличский МР - 131;

Некрасовский МР - 107;

Большесельский МР - 84;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 53;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 13;

Мышкинский МР - 16;

Любимский МР - 8.