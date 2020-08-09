Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 августа 2020: за сутки выписали всего 9 ярославцев

Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6386
Всего выздоровлений: 5750
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Еще 9 жителей Ярославской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших составляет 5750 человек, 31 пациента спасти не удалось.
За сутки диагноз COVID-19 поставили 40 ярославцам, всего заболевших с начала пандемии - 6386.
В настоящее время госпитализированы 313 пациентов. Из них 87 с подтвержденным коронавирусом, 226 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 627 человек, на карантине после контакта с заболевшими - 1525.
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 3153;
Рыбинск - 892;
Ярославский МР - 322;
Ростовский МР - 333;
Переславский городской округ - 275;
Гаврилов-Ямский МР - 240;
Тутаевский МР - 270;
Рыбинский МР - 191;
Борисоглебский МР - 144;
Угличский МР - 131;
Некрасовский МР - 107;
Большесельский МР - 84;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 53;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 13;
Мышкинский МР - 16;
Любимский МР - 8.
За сутки диагноз COVID-19 поставили 40 ярославцам
Фото: Правительство Ярославской области