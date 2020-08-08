Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 августа 2020: COVID-19 выявили еще у 37 ярославцев

Еще у 37 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6346
Всего выздоровлений: 5741
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Еще у 37 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6346 человек.
Выздоровели 64 ярославца, всего вылечившихся от COVID-19 - 5741.
На лечении в больницах находятся 306 пациентов: 89 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 217 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 573 человека, на карантине - 1529.
Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:
Ярославль - 3140;
Рыбинск - 885;
Ярославский МР - 321;
Ростовский МР - 327;
Переславский городской округ - 275;
Гаврилов-Ямский МР - 240;
Тутаевский МР - 262;
Рыбинский МР - 190;
Борисоглебский МР - 143;
Угличский МР - 131;
Некрасовский МР - 104;
Большесельский МР - 84;
Пошехонский МР - 77;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 53;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР - 13;
Мышкинский МР - 16;
Любимский МР - 8.
Выздоровели 64 ярославца
Фото: Правительство Ярославской области