Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 августа 2020: COVID-19 выявили еще у 37 ярославцев

Еще у 37 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6346

Всего выздоровлений: 5741

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Еще у 37 жителей Ярославской области диагностировали коронавирус. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 6346 человек.

Выздоровели 64 ярославца, всего вылечившихся от COVID-19 - 5741.

На лечении в больницах находятся 306 пациентов: 89 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 217 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 573 человека, на карантине - 1529.

Статистика распространения коронавируса по Ярославской области:

Ярославль - 3140;

Рыбинск - 885;

Ярославский МР - 321;

Ростовский МР - 327;

Переславский городской округ - 275;

Гаврилов-Ямский МР - 240;

Тутаевский МР - 262;

Рыбинский МР - 190;

Борисоглебский МР - 143;

Угличский МР - 131;

Некрасовский МР - 104;

Большесельский МР - 84;

Пошехонский МР - 77;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 53;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР - 13;

Мышкинский МР - 16;

Любимский МР - 8.