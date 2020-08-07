Где в Ярославской области чаще всего умирают от туберкулеза

У каждого третьего пациента болезнь обнаруживают уже в стадии распада Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2019 году в Ярославской области от туберкулеза умерли 46 человек. По данным Ярославльстата, самый высокий уровень смертности был зафиксирован в Рыбинском, Первомайском, Любимском, Ростовском, Пошехонском, Тутаевском и Некрасовском районах.

Вообще, как отмечают специалисты, среди сельских жителей уровень заболеваемости этой болезнью в активной фазе выше на 10,5%, чем среди горожан. И, если брать во внимание гендерный показатель, мужчины в 2,6 раза чаще болеют туберкулезом, чем женщины. И смертность от этой болезни среди представителей сильной половины человечества также значительно выше. По предварительным данным, в прошлом году из 100 тысяч мужчин от туберкулеза всех форм умерло 6 человек, из 100 тысяч женщин – одна. Среди ярославцев трудоспособного возраста показатель смертности за прошлый год составил 7 человек на 100 тысяч населения этого возраста, тогда как у женщин – 2.

Наибольшая доля зараженных отмечается у людей в возрасте от 35 до 44 лет: из 100 тысяч человек заболели 34.

- Заболеваемость населения Ярославского региона активным туберкулезом за последние 10 лет снизилась в 2 раза и составила в 2019 году 22.4 заболеваний на 100 тысяч человек, что на 0,4% меньше, чем в 2018-м. У подавляющего большинства впервые зарегистрированных пациентов с туберкулезной инфекцией – 96,1% - туберкулез органов дыхания, - сообщили в Ярославльстате. – У каждого третьего пациента с туберкулезом органов дыхания, взятого на учет, болезнь обнаружена в стадии распада.

Если начали мы с того, где в области самая высокая смертность от этой болезнью, то закончим на оптимистической ноте. В Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Некоузском, Мышкинском районах смертельных случаев от туберкулеза в прошлом году не зафиксировано.