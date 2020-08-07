Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 августа 2020: выздоровели 96 человек, заболел - 41

В настоящее время госпитализированы 313 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6309

Всего выздоровлений: 5677

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За сутки выписали еще 96 жителей Ярославской области, общее число вылечившихся от коронавируса составляет 5677 человек, 31 пациента спасти не удалось.

COVID-19 диагностировали у 41 ярославца, всего заразившихся с начала пандемии - 6309.

В настоящее время госпитализированы 313 человек: из них 87 с подтвержденным коронавирусом, 226 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 527 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 1517.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области выглядит так:

Ярославль - 3132;

Рыбинск - 881;

Ростовский МР - 326;

Ярославский МР - 321;

Переславский городской округ - 272;

Тутаевский МР - 254;

Гаврилов-Ямский МР - 240;

Рыбинский МР - 190;

Борисоглебский МР - 139;

Угличский МР - 131;

Некрасовский МР - 99;

Большесельский МР - 83;

Пошехонский МР - 72;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР - 53;

Первомайский МР - 18;

Мышкинский МР - 16;

Брейтовский МР - 13;

Любимский МР - 8.