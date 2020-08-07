Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 августа 2020: выздоровели 96 человек, заболел - 41

В настоящее время госпитализированы 313 человек. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6309
Всего выздоровлений: 5677
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За сутки выписали еще 96 жителей Ярославской области, общее число вылечившихся от коронавируса составляет 5677 человек, 31 пациента спасти не удалось.
COVID-19 диагностировали у 41 ярославца, всего заразившихся с начала пандемии - 6309.
В настоящее время госпитализированы 313 человек: из них 87 с подтвержденным коронавирусом, 226 с типичной клиникой инфекции. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 527 ярославцев, на карантине после контакта с заболевшими - 1517.
Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области выглядит так:
Ярославль - 3132;
Рыбинск - 881;
Ростовский МР - 326;
Ярославский МР - 321;
Переславский городской округ - 272;
Тутаевский МР - 254;
Гаврилов-Ямский МР - 240;
Рыбинский МР - 190;
Борисоглебский МР - 139;
Угличский МР - 131;
Некрасовский МР - 99;
Большесельский МР - 83;
Пошехонский МР - 72;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР - 53;
Первомайский МР - 18;
Мышкинский МР - 16;
Брейтовский МР - 13;
Любимский МР - 8.
На обязательной изоляции находятся 527 ярославцев, на карантине - 1517
Фото: Правительство Ярославской области