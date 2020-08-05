Профилактика – основа охраны здоровья населения возвращается

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КОВИД-19 внес большие коррективы в нашу жизнь, в т.ч. в систему первичной медико-санитарной помощи. В период активного распространения этой болезни распоряжением Правительства РФ была временно приостановлена диспансеризация взрослого населения, утвержден временный новый порядок работы медорганизаций.

Сегодня во многих регионах наблюдается снижение заболеваемости КОВИД-19, а на телефоны контакт-центров страховых медицинских организаций (СМО) стали поступать вопросы граждан о том, когда возобновится диспансеризация взрослого населения, каков будет порядок ее проведения в условиях сохранения риска заражения КОВИД-19.

Ограничительные мероприятия в нашей стране будут действовать до особого распоряжения Правительства РФ. Выход из состояния жестких ограничительных мероприятий будет проходить постепенно, при уменьшении прироста больных КОВИД-19 Приказом Департамента здравоохранения Ярославской области принято решение с 27.07.2020 года о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции КОВИД-19.

Министерством здравоохранения РФ подготовлены временные методические рекомендации для субъектов РФ (утв. Минздравом России 06.07.2020), в которых подробно описаны критерии возобновления профилактических осмотров и диспансеризации и общие требования к организации работы медицинских организаций (МО) при проведении профмероприятий в условиях сохранения угрозы распространения КОВИД-19. Об этом мы и поговорим в данной статье.

Критерии возобновления проведения профмероприятий

Во всех регионах РФ возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, будет происходить в 3 этапа. Для каждого из этапов установлены свои значения эпидемических показателей, являющихся основанием для послабления или полного снятия ограничительных мероприятий.

Точно спрогнозировать развитие эпидемической ситуации сложно, но если она вновь начнет ухудшаться, то объем ограничительных мероприятий, которые могли быть уже частично сняты, вновь придется возобновить до необходимого уровня.

К организациям, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, относятся и медицинские организации. На I этапе снятия ограничений профосмотры и диспансеризация в медицинских организациях не проводятся, а вот на II и III этапах снятия ограничений их проведение возобновляется.

Активное приглашение граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, для прохождения профосмотров и диспансеризации разрешается исключительно III этапе, т.е. после полного снятия ограничительных мероприятий.

Для остальных категорий граждан профилактические мероприятий начнут возобновляться на II этапе снятия ограничительных мероприятий, но при соблюдения определенных условий для их проведения в медицинских организациях

Общие организационные меры по обеспечению санитарно- противоэпидемических мероприятий

Основной задачей при организации проведения профмероприятий является не только ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, но и недопущение распространения КОВИД-19 при посещении МО.

Для этого рекомендовано разделять потоки пациентов, обратившихся для прохождения медосмотров (диспансеризации) от пациентов, обращающихся в МО по другим поводам, например, в связи с заболеванием. Разделение потоков должно обеспечиваться за счет использования отдельных входов в здание поликлиник с обеспечением маршрутизации в отделение/кабинет медицинской профилактики/центр здоровья, минуя регистратуру. При входе в МО должны быть установлены дозаторы с кожным антисептиком для дезинфекции рук. В помещении ношение масок обязательно! Всем пациентам и сопровождающим лицам при входе в МО должна проводиться термометрия бесконтактным методом.

В случае выявления пациента с повышенной температурой тела предпринимаются меры по его изоляции в соответствии с оперативным планом первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на КОВИД-19 и организовывается оказание необходимой медицинской помощи.

Прохождение профосмотра и диспансеризации пациентом, перенесшим КОВИД-19, допустимо только после выздоровления: при отсутствии симптомов заболевания и наличия двух отрицательных анализов на КОВИД-19, взятых с промежутком не менее 1 суток. В поликлиниках, в местах, где возможно образование очередей, должна быть нанесена сигнальная разметка для соблюдения принципа социальной дистанции в 1,5 метра, соблюдение которого обязательно для всех. Посадочные места в поликлиниках, в кабинетах, где проводится прием пациентов, также должны быть размещены с учетом данного принципа.

Поликлиникам необходимо обеспечить соблюдение режима проветривания помещений и обеззараживания воздуха. В кабинетах, где осуществляется прием пациентов, дезинфекция контактных поверхностей должна производиться после приема каждого пациента.

Обеспечить все эти необходимые меры каждая поликлиника сможет только при определенном потоке пациентов, равномерно распределенном в течение рабочего дня. Поэтому перед визитом в поликлинику необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно записаться на профмероприятие, по телефону, через интернет, или с помощью своей страховой компании. Только при таких условиях посещение поликлиники будет безопасным для всех желающих пройти профосмотр или диспансеризацию. Информацию о том, что гражданин включен медицинской организацией в этот расчетный список лиц, которые приглашаются в поликлинику для прохождения профилактических мероприятий в определенном месяце, застрахованные лица получат от своей страховой медицинской организации (СМО). Поэтому если Вы уверены, что в Вашей СМО имеется Ваш актуальный номер телефона, то ожидайте соответствующего приглашения (смс, телефонный звонок). Если у Вас изменился номер телефона или Вы его не предоставляли в страховую компанию при получении полиса ОМС, то позвоните в свою СМО и сообщите свой номер телефона.

Получив такое сообщение и приняв решение о прохождении профилактического мероприятия, вы должны позвонить в поликлинику и записаться на него в определенный день и время. Вы также можете уточнить в поликлинике или в своей страховой компании информацию:

- об объеме обследования в зависимости от пола и возраста;

- о необходимой подготовке к отдельным видам исследований, в том числе о сборе биологических материалов для лабораторных анализов;

- о перечне противопоказаний для посещения поликлиники с целью прохождения профмероприятий (контакт со знакомыми, родственниками или коллегами, у которых лабораторно подтвержден КОВИД-19, повышение температуры тела от 37,5 °C и выше, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насморк, слабость, головная боль, боль в горле, наличие положительного результата мазка из носоглотки/ротоглотки на наличие РНК КОВИД-19 без отрицательного результата по итогам повторного тестирования);

- об особенностях работы поликлиник в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19, режиме их работы, необходимости предварительной записи на обследование, о необходимости соблюдения социальной дистанции и обязательного ношения масок в помещении.

Организация предварительной записи для прохождения профмероприятий

С целью максимального ограничения времени пребывания граждан в лечебном учреждении поликлиникам рекомендовано организовать предварительную запись на прием в отделения и кабинеты медпрофилактики, на отдельные виды исследований, а также рассмотреть возможность дистанционного заполнения обязательной при проведении профмероприятий анкеты (на едином портале госуслуг, на сайте медицинской организации и т.д.).

Поликлиники в обязательном порядке должны будут ввести предварительную запись на все мероприятия и профилактического осмотра, а также 1 и 2 этапов диспансеризации. При этом поликлиникам рекомендовано формирование "комплексной" записи – т.е. единовременной записи на все необходимые мероприятия согласно полу и возрасту гражданина с минимизированным временем ожидания между отдельными мероприятиями с целью сокращения времени пребывания гражданина в лечебном учреждении.

В случае обращения гражданина для прохождения профмероприятия без предварительной записи, администратор поликлиники должен будет только записать такого гражданина на прохождение профмероприятия с учетом принципов "комплексной" записи. Поэтому помните, что предварительная запись является обязательной!

Для работающих граждан профмероприятия будут проводиться не только в вечернее время, но и в субботу.

Всем гражданам, записавшимся на профмероприятие за сутки до визита должен поступить звонок из МО для подтверждения визита и для опроса с целью выявления КОВИД-19. Если по данным опроса возникает подозрение на наличие у гражданина признаков ОРВИ, то визит данного гражданина в поликлинику отменяется, и принимаются меры по организации оказания ему необходимой медицинской помощи.

По всем вопросам, касающимся прохождения профмероприятий, диспансеризации и получения бесплатной и качественной медицинской помощи, Вы можете обратиться в свою страховую компанию по телефону, указанному на полисе ОМС. Если на полисе не указан номер телефона, то номер телефона контакт-центра можно узнать на сайте своей страховой компании.

Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После Вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы.

Если Вы застрахованы в КАПИТАЛ МС, рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра Ярославского филиала по телефону 8-800-100-76-03

Адрес центрального офиса: г. Ярославль, ул. Советская, д.30.

Телефон горячей линии (круглосуточно)-8 800 100 81 01/02, дополнительных офисов на сайте www.kapmed.ru.

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