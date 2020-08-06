Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 августа 2020: 72 человека вылечились от COVID-19

В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 72 человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6229
Всего выздоровлений: 5509
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 72 человека, общее число выздоровевших - 5581.
За сутки COVID-19 диагностировали у 39 жителей региона, количество заболевших с начала пандемии составляет 6268 человек.
Информация будет дополняться.