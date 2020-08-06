Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 августа 2020: 72 человека вылечились от COVID-19

В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 72 человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6229

Всего выздоровлений: 5509

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 72 человека, общее число выздоровевших - 5581.

За сутки COVID-19 диагностировали у 39 жителей региона, количество заболевших с начала пандемии составляет 6268 человек.

Информация будет дополняться.