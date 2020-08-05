В Костроме произошла кровавая расправа из-за жилья

Бесплатным жильем 60-летний житель Костромы теперь обеспечен на ближайшие годы: суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. Кстати, мужчина только в январе этого года освободился из мест не столь отдаленных, из своих 60 лет жизни 26-ть он провел за решеткой.

Резня произошла в марте, причем в квартире родителей бывшей сожительницы костромича. Там мужчина жил после того как вернулся из очередной отсидки. Хозяйка квартиры, то есть бывшая теща, потребовала освободить жилплощадь, чего ее экс-зять делать категорически не хотел. Идти ему было некуда. Чтобы не лишиться жилья, мужчина взялся за нож.

- Он нанес женщине шесть ударов ножом в область груди и головы. От полученных повреждений смерть женщины наступила на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Но в доме находился еще и бывший тесть, который хоть и спал в момент убийства своей жены, но мог рассказать правоохранительным органам, кто был в это время в квартире. Чтобы этого не произошло, зэк со стажем решил убить и его.

- Он нанес спящему сожителю погибшей удар ножом в область головы, от которого тот проснулся. От последующих пяти ударов, их пытался нанести в голову, в живот и в грудь, мужчина сумел уклониться. У него получилось вытолкать нападавшего из квартиры, запереть дверь и обратиться за помощью, - рассказали в прокуратуре.

На днях по этому делу состоялся суд. Костромича приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.