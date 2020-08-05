Традиции и новации

Фото из архива колледжа

Почему так происходит, нам пояснила директор колледжа Марина Зуева.

- Получается, что у вас конкурс, как в престижном вузе!

- На некоторые специальности - 3-4 человека на место. Больше того, в этом году сложилась нетипичная ситуация: в группы по самым востребованным специальностям проходят выпускники школ отличники или ребята, в чьих аттестатах примерно поровну оценок «отлично» и «хорошо». Наш колледж всегда пользовался популярностью, но год от года она растет.

Директор колледжа Марина Зуева. Фото из архива колледжа

- В чем вы видите причины такой популярности Ярославского градостроительного колледжа?

- Поменялась ситуация по отношению к профессиональному образованию в целом. В последние годы для этого сделано очень многое. Это и движение WorldSkills Russia, и обновление образовательных программ с учетом международных стандартов. Наше участие в различных федеральных и иных проектах и программах поддерживается в том числе и материально - создаются новая техническая база, новые лаборатории, мастерские и т.д. Все это повышает уровень, качество и престиж профессионального образования.

Соответственно изменились и причины того, почему школьники выбирают профессиональное образование. То, что они таким образом «уходят от школьного ЕГЭ» - правда лишь отчасти. Главное, что дети и их родители видят в профессиональном образовании современные специальности и профессии, акцент на практико-ориентированность, а значит, хорошую перспективу. При этом достаточно много наших выпускников поступают в вузы и при смене «карьерного вектора» - а это зачастую требует сдачи ЕГЭ.

Фото из архива колледжа

- Марина Леоновна, какие особенности своего колледжа вы можете выделить?

- Наш колледж - самая крупная профессиональная организация региона. У нас более 2300 студентов, мы реализуем 24 востребованные профессиональные образовательные программы для студентов, 50 дополнительных общеразвивающих программ для школьников, 34 дополнительные профессиональные программы для взрослого населения.

Слова, которыми мы руководствуемся, звучат, может, и банально, но для нас они очень важны: «Традиции и новации». В течение порядка 20 лет у нас работает очень слаженный коллектив. Он мало меняется в плане своего состава, но каждый преподаватель растет как профессионал. Предыдущие руководители колледжа много сил и времени вложили в то, чтобы отладить образовательный процесс, выстроить систему менеджмента качества, разработку образовательных программ, работу со школьниками и абитуриентами, дополнительного обучения взрослого населения. Я очень благодарна своим предшественникам, и мы стараемся развивать систему, позволившую колледжу значительно увеличить свои возможности, повысить качество образования, его эффективность и привлекательность для ребят.

Именно эта слаженная система сегодня позволяет нам участвовать в важных для колледжа проектах и конкурсах, выигрывать гранты.

Иными способами сейчас развивать колледж нельзя. Сегодняшняя реальность - это конкурсные процедуры, участие в федеральных и региональных проектах на конкурентных условиях. И я должна сказать, что Ярославская область здесь занимает одну из лучших позиций. Дело в том, что областной департамент образования, правительство региона поддерживают все наши стремления к участию в перспективных проектах и программах, информируют о таких возможностях и помогают добиваться ощутимых результатов. Это очень важно - иметь такую поддержку.

Кванториум Геоквантум. Фото из архива колледжа

- Каких результатов вам уже удалось добиться?

- В 2018 году мы выиграли федеральный грант на создание площадки по информационным технологиям - на базе колледжа должен был быть создан IТ-центр для обучения не только наших студентов, но обучающихся других колледжей. В этом проекте совместно с нами участвуют еще 4 колледжа, работодатели и вузы. В результате у нас обновлен парк техники, разработаны совместные сетевые программы для обеспечения единого высокого уровня подготовки по актуальному направлению для региональной экономики, преподаватели обучены на федеральных площадках, созданы очень серьезные дорогостоящие лаборатории на 75 мест, в том числе по сетевому и системному администрированию, информационной безопасности.

В связи с этим мы получили возможности и права на проведение чемпионатов WorldSkills Russia не только регионального уровня, но и отборочных состязаний. В принципе, можем замахнуться и на проведение российского чемпионата, что говорит о качестве нашей базы, кадрового состава.

В 2019 году мы выиграли конкурс на создание детского технопарка Кванториум. Благодаря этому, деятельность колледжа значительно расширилась - на нашей базе теперь по дополнительному техническому образованию обучаются более 900 детей. Все направления выбраны в соответствии с приоритетами региональной экономики и так, чтобы в совокупности это была стройная система - под каждое направление в колледже существуют соответствующие специальности, есть они и в ярославских вузах. Субсидия составляла 73 млн. рублей, так что и здесь мы заметно усилили свою материальную базу. На ремонт мы направили средства спонсоров, небольшую часть субсидии - на мебель, а львиную долю - на современное оборудование, технику.

Сейчас мы реализуем проект по созданию мобильного Кванториума - передвижной автостанции, которая уже в этом году отправится в районы Ярославской области, привозя детям «глубинки» очень востребованное техническое образование, знакомя их с современными технологиями. Через два года мы будем создавать еще один мобильный Кванториум, поскольку вновь выиграли конкурс.

Все это позволяет нам улучшать имидж колледжа, продвигать свой бренд и содействовать развитию образования не только в своем учреждении, но и в Ярославской области в целом.

Победители областной олимпиады по информатике. Фото из архива колледжа

- Как вы работаете со школьниками, готовите для себя абитуриентов?

- Колледж - инициатор очень интересного регионального проекта по непрерывному технологическому образованию школьников. Эта работа похожа на традиционную профориентацию, но намного шире, более системна. Помимо консультаций, проводятся профессиональные пробы, которые ребята проходят на базе колледжа. Есть, например, программа «Град профессий», когда школьники могут попробовать себя в каждой предлагаемой профессии, затрачивая на нее по одному дню. Если какая-то профессия заинтересовала, можно в дальнейшем прийти к нам на программу дополнительного образования, затем на этой базе поступить в колледж или вуз соответствующего профиля, а в некоторых случаях - освоить профессию, еще обучаясь в школе.

Получается своего рода «воронка» - сначала это широкий круг детей и специальностей, затем она сужается, и на входе в колледж существенно повышается доля абитуриентов, серьезно нацеленных на осознанное овладение конкретной профессией.

По этому направлению мы являемся «сетевым интегратором» и очень тесно сотрудничаем с институтом развития образования, вузами Ярославля, школами, а также с колледжем индустрии питания - это позволяет нам расширить перечень профессий. В новом учебном году подключатся автомеханический колледж и колледж управления и профессиональных технологий. Суть в том, чтобы дать детям возможность попробовать себя в максимально возможном количестве сфер. Очень часто такое обучение оплачивают родители, которые хотят, чтобы их ребенок осознанно выбирал свой жизненный путь. Порядка 20 школ работают с нами здесь на постоянной основе, в их числе и школы, которые считаются престижными - их педагоги понимают, как важно дать ученикам разнообразный опыт.

- Школьники какого возраста к вам приходят?

- Как правило, мы начинаем работать с семиклассниками. Хотелось бы охватить детей помладше - вплоть до детского сада, но это требует расширения ресурсной базы. Вообще идея совместной работы с другими образовательными организациями и работодателями для нас сегодня - лидирующая. Объединяя усилия, каждый из нас может компенсировать недостаток собственных ресурсов: материально-технических, кадровых и т.д. Важно не сосредотачиваться на себе, а дать ребятам максимум возможностей для того, чтобы они могли стать отличными профессионалами в избранном ими деле.