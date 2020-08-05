Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 августа 2020: 53 ярославца заразились COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 6229

Всего выздоровлений: 5509

Умер: 31 человек

Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открываются

Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за сутки еще 53 пациентам поставлен диагноз коронавирус, вылечились от COVID-19 39 человек.

Всего с начала пандемии заразились 6229 ярославцев, вылечились 5509 человек. За сутки число умерших осталось прежним – 31 житель области стал жертвой COVID-19.

На больничные койки госпитализировано 317 пациентов, на обязательной изоляции 398 человек, на карантине – 1481.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3117;

Рыбинск – 874;

Ярославский МР - 321;

Ростовский МР - 321;

Переславский городской округ - 265;

Тутаевский МР - 240;

Гаврилов-Ямский МР – 239;

Рыбинский МР - 190;

Борисоглебский МР - 134;

Угличский МР - 123;

Некрасовский МР - 88;

Большесельский МР - 83;

Пошехонский МР - 70;

Даниловский МР - 59;

Некоузский МР – 53;

Первомайский МР - 18;

Брейтовский МР – 13;

Мышкинский МР – 13;

Любимский МР - 8.