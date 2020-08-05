Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 5 августа 2020: 53 ярославца заразились COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 6229
Всего выздоровлений: 5509
Умер: 31 человек
Гостиницы: работают на 3/4 загрузки, кафе и рестораны при них - на вынос и доставку еды в номера
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открываются
Музеи: открываются, если ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за сутки еще 53 пациентам поставлен диагноз коронавирус, вылечились от COVID-19 39 человек.
Всего с начала пандемии заразились 6229 ярославцев, вылечились 5509 человек. За сутки число умерших осталось прежним – 31 житель области стал жертвой COVID-19.
На больничные койки госпитализировано 317 пациентов, на обязательной изоляции 398 человек, на карантине – 1481.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3117;
Рыбинск – 874;
Ярославский МР - 321;
Ростовский МР - 321;
Переславский городской округ - 265;
Тутаевский МР - 240;
Гаврилов-Ямский МР – 239;
Рыбинский МР - 190;
Борисоглебский МР - 134;
Угличский МР - 123;
Некрасовский МР - 88;
Большесельский МР - 83;
Пошехонский МР - 70;
Даниловский МР - 59;
Некоузский МР – 53;
Первомайский МР - 18;
Брейтовский МР – 13;
Мышкинский МР – 13;
Любимский МР - 8.