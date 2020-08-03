В Костроме горячую воду обещают дать к 15 августа

Напомним, что в прошлом году городские сети были переданы в управление частной компании – ТГК-2. Сам по себе такой формат работы вызвал неоднозначную реакцию некоторых депутатов Думы города Костромы и общественности. Но, несмотря на споры и недовольство, администрация все-таки заключила концессионное соглашение. Основная причина – нехватка средств в бюджете на содержание коммуникаций. По договору компания ТГК-2 в течение ближайших пяти лет должна капитально отремонтировать 99 километров квартальных распределительных сетей. Стоимость этих работ – более миллиарда рублей.

В графике на этот год предусмотрен ремонт 22,5 километров квартальных сетей и 4,35 километров магистральных трубопроводов. На данный момент капитально отремонтированы 6,8 километров сетей (6,5 километров квартальных и 300 метров – магистральных). В том, что ТГК-2 уложится в срок и выполнит работу в полном объеме, есть сомнения. Но наибольшую обеспокоенность вызывает даже не отставание от графиков, а тот факт, что из-за ремонтов во множестве костромских домов нет горячей воды.

На прошлой неделе совещания, посвященные ремонту тепловых сетей, прошли и в городской, и в областной администрации. Сначала муниципальные власти вызвали представителей ТГК-2 с отчетом об исполнении концессионного соглашения. А затем глава администрации Костромы Алексей Смирнов доложил о состоянии дел губернатору Сергею Ситникову.

Главная причина отключений горячей воды – дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний, начавшихся после отопительного сезона. В этом году на сетях обнаружено 266 порывов, 215 из них уже устранены. Вместе с тем, часть дефектов устраняется с нарушением сроков, установленных нормативами. Как результат, отсутствие горячей воды более чем в 100 многоквартирных домах.

По существующим нормам горячую воду можно отключать не более чем на четырнадцать дней. В Костроме же этим летом немало случаев, когда воды в домах костромичей нет гораздо дольше.

- Это не допустимо, когда люди вынуждены больше месяца обходиться без горячего водоснабжения, - отметил в ходе совещания с представителями ТГК-2 глава администрации Костромы Алексей Смирнов. – Какие бы не были причины, графики должны соблюдаться. Это же касается и капитальных ремонтов теплосетей. Требую исполнения всех обязательств, которые компания взяла на себя в рамках концессионного соглашения.

Представители ТГК-2 объяснили низкие темпы проведения работ двумя причинами. Первая – очевидная и заключается в сильной изношенности сетей. Но, наверняка, об ужасном состоянии труб компания знала еще до подписания соглашения. Вторая проблема – перебои с поставкой материалов. Как рассказали представители ТГК-2, они получили некачественные трубы. Пришлось заключать новые контракты и ждать поставок, на это ушло время. Сейчас, как заверили теплоэнергетики, новые материалы уже поступили на склад.

В ТГК-2 обещают, что все работы по восстановлению горячего водоснабжения компания завершит к 14 августа. Для этого придется существенно увеличить количество бригад, занимающихся ремонтами. Часть дефектов, которые не влияют на подачу горячей воды, будут устранены до 1 сентября.

Уже на этой неделе представители ТГК-2 должны будут отчитаться перед муниципальными властями о принятых мерах. Кроме того, регулярным мониторингом и контролем проводимых работ займется департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

- Жители Костромы хотят, чтобы у них была горячая вода, чтобы они жили в нормальных условиях, а не с кастрюлями и ведрами бегали между кухней и санузлом, - заявил губернатор Сергей Ситников. – Поэтому 15 августа – крайний срок. В связи с тем, что нормативы все нарушены, готовьте передавать материалы в прокуратуру, если 15 августа не будут завершены эти работы.

Теперь ТГК-2 придется значительно ускориться, чтобы увеличить темпы работ. Главное, чтобы это не привело к снижению качества проводимых ремонтов.