Ярославцы «поселились» в доме по другим правилам

Об этом, а также о других новых решениях рассказал директор ярославского филиала сотового оператора Сергей Тимонин на неформальной встрече с журналистами.

Он отметил, что из-за пандемии короновируса и введенных ограничительных мер все процессы у большинства предприятий стремительно ушли в онлайн.

- Наша компания перевела на удаленку около 7 тысяч офисных сотрудников по всей стране за рекордные 3 дня. Такая же ситуация была в большинстве компаний. Даже теле- и радиоведущие работали из дома, - объяснил Сергей Тимонин. - Мы сразу поняли, что надо менять правила. И начали вводить инновации.

Например, в компании ускорили доставку SIM-карт из интернет-магазина, расширили ее географию. Заказ бесплатно доставят практически в любой населенный пункт Ярославской области. Также запустили для покупателей сервис самостоятельной регистрации номеров. Он «родился» в пандемию и с успехом продолжит работать далее.

Интересно, что еще весной оператор запустил сайт «Дом по другим правилам». На нем собраны бесплатные фильмы, тренировки, лекции, экскурсии по музеям и многое другое. Весной этот сайт буквально выручил всех, кто был вынужден сидеть дома. При этом сейчас оператор не планирует закрывать проект. Даже наоборот – программа развлечений на портале недавно была обновлена. А у жителей нашей области «Дом по другим правилам» пользуется особенно высоким спросом.

Говоря о фильмах и отдыхе, Сергей отметил: пандемия существенно изменила вкусы ярославцев в этой области.

- Начиная с третьей декады июня наши клиенты из Ярославля стали больше времени проводить в ближайшем пригороде, - отметил Сергей Тимонин. - Ареал поездок в основном сосредоточен не далее 60 км от областного центра, а самое популярное направление – северо-восточное. В частности, всплеск интернет-активности абонентов был зафиксирован вблизи села Диево-Городище. Второе место рейтинга у деревни Некрасово, а бронза – у поселков Красный Профинтерн и Яхробол.

Ну а приложение сотового оператора Tele2 TV, через которое абоненты могут смотреть российские и зарубежные фильмы и сериалы показало, что в июне внимание ярославцев переключилось на комедии и истории с добрым финалом. Впервые за последнее время рейтинг возглавили только отечественные работы. Безусловным лидером с отрывом в 2 раза от ближайшего конкурента стала новинка «257 причин чтобы жить», где главную героиню сыграла Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки». В новой ленте показывают романтичную и добрую историю о девушке, пережившей сложную болезнь и идущей к своему счастью.

В полнометражных фильмах первое место по просмотрам заняла комедия «Холоп» с Милошем Биковичем, Александрой Бортич и Иваном Охлобыстиным в главных ролях.