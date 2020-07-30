2020-07-30T14:40:30+03:00
Иваново

В Иванове из-за пьяного водителя получили травмы две 9-летние девочки

И водитель другой машины
Полина Вачнадзе
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21-летний пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП на улице Рыбинской. ФОТО: УГИБДД УМВД по Ивановской области21-летний пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП на улице Рыбинской. ФОТО: УГИБДД УМВД по Ивановской области
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21-летний пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП на улице Рыбинской. Около полуночи он врезался в автомобиль «Рено», который двихался перед ним. В итоге в аварии пострадали три человека: водитель иномарки и две 9-летние девочки, которые ехали вместе с ним. Дети получили травмы головы, но не тяжелые – после осмотра и оказания первой помощи, медики не стали госпитализировать девочек. А вот у водителя ушиб головы оказался серьезным, мужчину увезли в больницу.

На водителя отечественной машины были составлены три административных протокола, в том числе и за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день на проспекте Ленина в автобусе «Форд Транзит» пострадали две пассажирки 65 лет и 81 года. При резком торможении они не удержались и упали. На место ДТП приезжали медики, от госпитализации жительницы Иванова отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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