В Иванове из-за пьяного водителя получили травмы две 9-летние девочки

21-летний пьяный водитель ВАЗа спровоцировал ДТП на улице Рыбинской. Около полуночи он врезался в автомобиль «Рено», который двихался перед ним. В итоге в аварии пострадали три человека: водитель иномарки и две 9-летние девочки, которые ехали вместе с ним. Дети получили травмы головы, но не тяжелые – после осмотра и оказания первой помощи, медики не стали госпитализировать девочек. А вот у водителя ушиб головы оказался серьезным, мужчину увезли в больницу.

На водителя отечественной машины были составлены три административных протокола, в том числе и за вождение в нетрезвом виде.

В тот же день на проспекте Ленина в автобусе «Форд Транзит» пострадали две пассажирки 65 лет и 81 года. При резком торможении они не удержались и упали. На место ДТП приезжали медики, от госпитализации жительницы Иванова отказались.