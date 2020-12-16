Пандемия не мешает ярославцам строить детсады и школы

Азы науки этим детям предстоит постигать в новой современной школе на улице Тракторной в Рыбинске Фото: Правительство Ярославской области

- Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, команда правительства региона делает все, чтобы работа по нацпроектам продолжалась по плану. В первую очередь мы понимаем, что только за счет качественного рывка по ключевым направлениям сможем обеспечить динамичное развитие Ярославской области в будущем. Во-вторых, грамотная и своевременная реализация национальных проектов позволяет развивать и поддерживать отрасли, в том числе пострадавшие во время пандемии. В результате мы должны обеспечить высокий уровень жизни, широкие возможности для личной и профессиональной реализации, - подчеркнул Дмитрий Миронов.

Так, в этом году только по нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда», которые реализует региональное правительство, в Ярославской области ведется строительство шести дошкольных учреждений, школы и детской поликлиники в Ярославле. Кроме того, уже введены в эксплуатацию пять детских садов и яслей в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе. За счет областного бюджета построен садик в Пошехонье, который в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. А 1 сентября открыли свои двери первый в регионе модульный детсад в Ивняках и современная школа в Рыбинске.

Первый модульный детсад

Пять дополнительных групп были открыты в первом в регионе модульном детсаде поселка Ивняки. Фото: Правительство Ярославской области

Он появился в поселке Ивняки в этом году и был открыт в День знаний, 1 сентября. Ничего подобного в регионе до этой поры не было. Детский сад построен из сборно-модульных конструкций, которые ускоряют возведение здания без потери качества. В новом корпусе, построенном отдельно к существующему детсаду №3 «Ивушка», два этажа, он рассчитан на 120 мест, здесь удалось дополнительно открыть 5 групп. Кроме детских групп здесь расположены музыкально-спортивный зал, медицинский блок с кабинетом врача, изолятор. Благоустройство территории осуществлялось за счет средств бюджета Ярославского района. Общая вместимость детсада №3 с появлением современного здания увеличилась до 300 человек. Воспитанниками являются дети из 32 сельских населенных пунктов. С введением нового корпуса полностью закрылась потребность в местах на данной территории.

На открытие детсада приехал губернатор Ярославской области. Поздравляя педагогов и детей с новосельем, Дмитрий Миронов отметил, что новый корпус создан на средства частных инвестиций, при поддержке областных властей.

- Мы видим, что детский сад построен по новым современным технологиям. И, я думаю, этот объект, этот детский сад, станет по-настоящему родным домом, - отметил губернатор Ярославской области.

В этот день принимали поздравления не только воспитанники и сотрудники детсада, но и родители. Старшая дочь Анастасии Гусевой уже выпустилась из детского сада «Ивушка», а младший сын здесь и скоро пойдет в подготовительную группу. Анастасия уверена: новый корпус в поселке появился очень кстати.

- Ивняки разрастаются новостройками, очень много переезжает молодежи. Каждая первая - беременна, каждый второй уже с детьми. Поэтому, конечно, это неоценимый вклад в развитие поселка, - считает она.

Лифт и полы с подогревом

В настоящее время в разных районах области строятся 7 детских садов и яслей.

Раньше срока введен в эксплуатацию детский сад в Дзержинском районе Ярославля, на улице Большой Норской, построенный в рамках нацпроекта «Демография».

- Работы были завершены на полтора месяца раньше срока. Это позволило быстрее осуществить процедуру лицензирования. И вот уже в новом учебном году садик принял 220 дошколят, - сказал губернатор Дмитрий Миронов. - Родителям будет удобно привозить детей: в прошлом году здесь была отремонтирована дорога. Развитие инфраструктуры, которое ведется с помощью национальных проектов, создает комфортные условия для жизни людей и работает на решение одной из важнейших государственных задач - повышение рождаемости.

В двухэтажном здании на Большой Норской предусмотрены спортивный зал, музыкальная студия, компьютерный класс и кабинет логопеда. В помещениях на первом этаже - полы с подогревом. Для удобства лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен пассажирский лифт.

В микрорайоне, где находится детский сад, ведется активная застройка. Используется комплексный подход: параллельно с жилыми домами создаются социально значимые объекты. Здесь есть спортивные и детские площадки, магазины. Планируются благоустройство парковой зоны и озеленение прилегающей территории вдоль реки Норы.

Мечты становятся реальностью

- У меня здесь внуки будут учиться, - радовалась открытию школы в День знаний в этом году на улице Тракторной в Рыбинске Татьяна Устинович.

Строительство объекта на 786 мест шло в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

- Знаю, с каким нетерпением жители Рыбинска ждали этого события, - сказал на торжественной линейке в честь Дня знаний и открытия учебного учреждения Дмитрий Миронов. - Необходимость строительства новой школы именно здесь, в заволжской части города, назрела давно. Но найти средства на строительство не удавалось ни в 2000-е, ни в первой половине 2010-х годов. С мертвой точки ситуация сдвинулась после того, как по инициативе Президента России Владимира Путина был принят национальный проект «Образование». На строительство школы было выделено федеральное финансирование, которое составило половину стоимости объекта. И я рад, что сегодня мечты педагогов и родителей о том, чтобы их дети учились в современном многофункциональном здании, становятся реальностью.

Такой грандиозный проект в Рыбинске реализован впервые. Общий объем его финансирования составил 730 млн руб., в том числе 440 млн руб. - средства федерального бюджета, 220 млн руб. - областного.

Новое учебное заведение, несомненно, стало центром развития микрорайона и всего города. Под одной крышей 786 ребят смогут посещать школьные занятия и дополнительно заниматься спортом, музыкой, танцами. В четырехэтажном здании более 200 кабинетов, спортивные залы, столовая, медицинский кабинет. Особые условия будут созданы для маломобильных групп населения. В школе предусмотрены пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах. Также на всех этажах исключены перепады уровня пола.

И бассейн для грудничков

В Ярославле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» возводят общеобразовательную школу и детскую поликлинику, последнюю с особенным нетерпением ждут все родители Фрунзенского района.

Школа в микрорайоне Сокол рассчитана на 750 человек. Кроме учебных кабинетов здесь оборудуют мастерские, несколько спортивных залов с раздевалками, медицинский кабинет, актовый зал, библиотеку, столовую. Отдельно выделят секции для начальных классов. На пришкольной территории обустроят спортивную зону. Стоимость строительства объекта - 497 миллионов рублей. В здании школы ведутся работы по устройству полов, кровли, установке окон. Идет монтаж электропроводки, сетей отопления.

В детской поликлинике на улице Попова будут размещены клинико-диагностическая лаборатория, рентгенологическое, стоматологическое и педиатрическое отделения, кабинет компьютерной электроэнцефалографии. Предусмотрен бассейн для грудничков. На всех этажах обустроят комнаты для кормления, игровые зоны. На первом запроектирована зона ожидания с регистратурой.

Завершить проект подрядчик должен в четвертом квартале 2021 года.