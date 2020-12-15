Рейтинг трезвости: какое место заняла Ярославская область?

Ярославская область заняла в рейтинге за 2020 год 36 место. ФОТО: ФП "Трезвая Россия"

Ярославская область в «Рейтинге трезвости регионов-2020», который составил проект «Трезвая Россия», заняла 36 место из 81. Чем выше место, тем меньше в регионе пьют.

В 2020 году наш регион в твердых середнячках, но еще совсем недавно ситуация была гораздо плачевнее. В 2019 году Ярославская область занимала в рейтинге трезвости 42 место, а в 2018-м плелась практически в самом хвосте – на 71 месте. Тогда, по сравнению с годом 17-м, падение составило сразу 40 пунктов.

В числе самых мало пьющих регионов России Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики. Не знают меры, по оценке экспертов, в Магаданской и Сахалинской областях, Удмуртии, на Чукотке. Закрывает рейтинг Республика Коми.

Оценивалась степень «опьянения» областей по шести критериям. Это число умерших от отравления алкоголем; число больных состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения; региональный объем всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта и алкоголя; сила регионального антиалкогольного законодательства. Последний критерий состоял из двух подпунктов – это количество часов в сутках, когда действует запрет на продажу спиртного, и количество дней в году, когда полностью запрещена продажа спиртного.