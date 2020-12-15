Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 декабря 2020 года: четыре ярославца умерли от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 19252 (+188)
Всего выздоровлений: 18079 (+114)
Умер: 122 человека (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще четыре человека скончались из-за коронавирусной инфекции: двое мужчин 82 и 58 лет и две женщины 81 и 31 года. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 122 человека. Последние пять дней смерти фиксируются ежедневно: за неделю жертвами коронавируса стали 18 ярославцев.
На данный момент госпитализирован 2131 пациент, 5582 человека находятся на карантине.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9254;
Рыбинск – 2881;
Ростовский МР - 1169;
г.о. Переславль-Залесский - 955;
Тутаевский МР - 755;
Ярославский МР - 626;
Угличский МР - 519;
Гаврилов-Ямский МР – 470;
Некрасовский МР - 435;
Пошехонский МР - 424;
Борисоглебский МР - 382;
Рыбинский МР - 360;
Даниловский МР - 190;
Некоузский МР - 187;
Мышкинский МР - 184;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 122;
Любимский МР - 97;
Брейтовский МР – 96.