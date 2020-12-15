Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 декабря 2020 года: четыре ярославца умерли от COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 19252 (+188)

Всего выздоровлений: 18079 (+114)

Умер: 122 человека (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще четыре человека скончались из-за коронавирусной инфекции: двое мужчин 82 и 58 лет и две женщины 81 и 31 года. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 122 человека. Последние пять дней смерти фиксируются ежедневно: за неделю жертвами коронавируса стали 18 ярославцев.

На данный момент госпитализирован 2131 пациент, 5582 человека находятся на карантине.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9254;

Рыбинск – 2881;

Ростовский МР - 1169;

г.о. Переславль-Залесский - 955;

Тутаевский МР - 755;

Ярославский МР - 626;

Угличский МР - 519;

Гаврилов-Ямский МР – 470;

Некрасовский МР - 435;

Пошехонский МР - 424;

Борисоглебский МР - 382;

Рыбинский МР - 360;

Даниловский МР - 190;

Некоузский МР - 187;

Мышкинский МР - 184;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 122;

Любимский МР - 97;

Брейтовский МР – 96.