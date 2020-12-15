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Кострома

Скоро будет весело: где в Костроме можно запустить фейерверк?

Городские власти назвали восемь мест, где можно безбоязненно использовать пиротехнику
Полина Вачнадзе
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Городские власти назвали восемь мест, где можно использовать пиротехнику

Городские власти назвали восемь мест, где можно использовать пиротехнику

Фото: Евгения ГУСЕВА

Костромские власти назвали восемь площадок, где можно запустить фейерверк и не нарваться на штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Полюбоваться фейерверком и порадовать себя другой красочной пиротехникой можно по этим адресам: - парк «Центральный» (площадка у памятника В. И. Ленину); - набережная реки Волги в районе ул. 1 Мая (напротив здания МУП «Костромагорводоканал»); - площадка в районе парка Победы на улице Профсоюзной; - площадка на Рабочем проспекте в районе дома № 17 (у магазина «Кенгуру»); - парк в посёлке Селище (территория стадиона); - площадка на улице Суслова (пустырь рядом с КГУ); - сквер на пересечении улиц Голубкова и Стопани; - площадка на площади Конституции (напротив дома № 2). Но о требованиях безопасности нельзя забывать даже на легальных площадках. Запрещено применять пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 метров от любых строений. Нельзя разбирать фейерверки, сжигать их и хранить рядом с нагревательными приборами. Не запускайте петарды, если вы пьяны или курите в этот момент. Детям запрещено применять пиротехнику, если рядом нет взрослых. При запуске огней нельзя наклоняться над ними, а также направлять в сторону людей и животных. Наслаждайтесь праздником и красотой, но не забывайте о безопасности.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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