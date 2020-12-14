В Ивановской области ужесточаются антиковидные правила для приезжих Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ивановской области на период новогодних праздников ужесточаются правила въезда в регион. Об этом сообщил главный санитарный врач Павел Колесник.

Автобусные туры и организованные экскурсии в регион на время продолжительных выходных под запретом. С 26 декабря на въездах в область вновь установят контрольные посты. Все приезжающие в регион обязаны предъявить справку об отсутствии COVID-19, в противном случае им придется провести на карантине две недели.

При заселении в гостиницу также потребуют справку об отсутствии коронавируса. Причем, она должна быть сделала не позднее, чем за три дня до предъявления.

Такой же жесткий контроль будет действовать и на железнодорожном транспорте.

Напомним, что в Ивановской области продолжает действовать масочный и перчаточный режим. Их нужно надевать в общественном транспорте, в том числе в такси, нежилых помещениях, подъездах, на улице при контакте с другими людьми (за исключением тех, что проживают вместе). Поправками в указ глава области уточнил правила ношения индивидуальных средств защиты органов дыхания: маски должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот.