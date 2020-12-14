Секрет звонка: ярославцам рассказали, как правильно вызвать скорую помощь

Существует скорая и неотложная медицинская помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самые важные вопросы ярославцев ответил главный врач ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф" Андрей Живой.

- Люди не до конца понимают главной задачи скорой помощи, что фельдшеры не лечат. А вот что они делают?

- Существует скорая и неотложная медицинская помощь. Скорая - нужна, когда есть угроза жизни и требуется немедленное вмешательство: нарушения дыхания, кровообращения, внезапный болевой синдром, травмы, ожоги, кровотечения, роды. На эти вызовы бригада старается приехать максимально быстро. Неотложная помощь требуется, когда у человека острое состояние без угрозы для жизни: обострение хронических заболеваний, температура, головокружения, боли. Нормативы доезда нашими юридическими порядками не установлены. На вызовы в неотложной форме приезжает первая освободившаяся бригада после обслуживания экстренных вызовов.

- Кто определяет, какая помощь нужна в каждом конкретном случае?

- Фельдшер, принимающий вызовы. Есть определенные алгоритмы вопросов и ряд признаков по каждому состоянию, которые помогают довольно точно определить, какая именно помощь требуется. Кроме того, сейчас у каждого диспетчера установлена специальная программа, которая при помощи «искусственного интеллекта» определяет какой это вызов – экстренный или неотложный.

- Что делать, если после первого вызова скорой помощи состояние человека ухудшилось?

- В этом случае нужно позвонить еще раз, и фельдшер может изменить вызов с неотложного на экстренный.

Скорая и неотложная помощь оказывается всем людям без исключений: гражданство, место жительства, наличие документов не имеют значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Приезжает ли скорая к человеку с онкологией, неизлечимым заболеванием?

- Бригада скорой помощи приедет по каждому вызову, даже если их будет несколько в день. Но нужно понимать, какую помощь она может оказать. Врач может снять симптомы и облегчить состояние, если больному стало хуже. При необходимости человека госпитализируют, но не в профильное отделение, а в обычный стационар. То есть задача врача скорой – снять острое состояние, а не лечить само заболевание. Этим занимается лечащий врач. И решение о госпитализации принимает дежурный врач стационара. В случае если вызовов по одному конкретному адресу становится много, мы подаем сигнальный лист в поликлинику, где сообщаем, что назначенная терапия не работает, состояние человека ухудшается. Однако мы будем продолжать приезжать на вызов.

- Как грамотно сделать вызов, какую информацию сообщить оператору, какие документы приготовить?

- При разговоре с фельдшером-диспетчером по приему вызовов, необходимо отвечать четко и конкретно на задаваемые вопросы, а именно: назвать Ф.И.О., возраст, адрес вызова, свой телефон и конкретно описать симптомы или жалобы, что на данный момент беспокоит. К моменту прибытия бригады скорой необходимо приготовить (при наличии) свой паспорт и полис.

- Если у человека нет документов/полиса/гражданства/места жительства. Что делать?

- Скорая и неотложная помощь оказывается всем людям без исключений: гражданство, место жительства, наличие документов, страхового полиса не имеют значения. Если требуется госпитализация, то человек находится в стационаре до тех пор, пока его состояние не станет стабильным, не угрожающим жизни. А вот чтобы получать лечение, а не экстренную помощь, полис все-таки потребуется. В холодный сезон бездомные люди часто сами вызывают себе скорую, чтобы не замерзнуть на улице. Если нет показаний, положить в больницу мы его не можем, но можем предложить отправиться в приют для бездомных людей.

- Впереди марафон новогодних праздников. Если человек перебрал с алкоголем, помогут ли ему в скорой помощи?

- Если после употребления спиртного у человека обострилось хроническое заболевание, возникли проблемы с ЖКТ, сердцем, дыханием, психикой – ему помогут снять эти симптомы. Выводить из запоя в нашу функцию не входит. С этой целью можно добровольно обратиться в наркологический диспансер, чтобы в стационаре пережить абстинентный синдром.

- Скорая приехала, а пациенту стало легче, жалоб нет. Это ложный вызов?

- Хорошо, если человеку стало лучше до приезда врача. В таком случае он может сам позвонить и отменить вызов. Но если бригада приехала и все в порядке – никаких проблем у человека из-за этого не будет.

Раньше самыми загруженными днями были выходные и праздничные, в условиях пандемии – каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пандемия внесла серьезные коррективы в работу службы. Нагрузка на диспетчеров, фельдшеров, водителей выросла многократно. Как на данный момент ситуация со «скорыми» обстоит?

- В настоящий момент в нашей медорганизации имеется достаточное количество технически исправных автомобилей. Но, к сожалению, в данный момент станция работает сокращенным количеством бригад – 32-33 вместо 49, утвержденных штатным расписанием, по объективным причинам: отсутствие сотрудников из-за высокой заболеваемости, в том числе и по Covid-19.

- Какие самые загруженные дни работы «скорой»?

- Раньше самыми загруженными днями были выходные и праздничные. Сейчас в условиях пандемии – это, практически, каждый день.

- На станции работает кол-центр, сколько звонков поступает на него ежедневно?

- Кол-центр принимает вызовы по телефонам «03», «112» и «103», на которые любой житель города может обратиться с интересующим его вопросом и получить консультацию круглосуточно у старшего врача смены. Ежедневная обращаемость в колл-центр составляет 800-900 звонков.