Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 19064 (+190)
Всего выздоровлений: 17965 (+103)
Умер: 118 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области еще три человека скончались из-за коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали две женщины 81 года и 77 лет, а также 63-летний мужчина. За сутки инфекцию подхватили 190 ярославцев, вылечились - 103 жителя региона.
На инфекционные койки госпитализированы 2203 пациента: 827 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1376 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5611 человек.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 9163;
Рыбинск – 2849;
Ростовский МР - 1161;
г.о. Переславль-Залесский - 940;
Тутаевский МР - 748;
Ярославский МР - 624;
Угличский МР - 519;
Гаврилов-Ямский МР – 467;
Некрасовский МР - 434;
Пошехонский МР - 420;
Борисоглебский МР - 378;
Рыбинский МР - 356;
Даниловский МР - 188;
Некоузский МР - 186;
Мышкинский МР - 176;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 122;
Любимский МР - 94;
Брейтовский МР - 93.