Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 декабря 2020 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 19064 (+190)

Всего выздоровлений: 17965 (+103)

Умер: 118 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области еще три человека скончались из-за коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали две женщины 81 года и 77 лет, а также 63-летний мужчина. За сутки инфекцию подхватили 190 ярославцев, вылечились - 103 жителя региона.

На инфекционные койки госпитализированы 2203 пациента: 827 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1376 с типичной клиникой COVID-19. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5611 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 9163;

Рыбинск – 2849;

Ростовский МР - 1161;

г.о. Переславль-Залесский - 940;

Тутаевский МР - 748;

Ярославский МР - 624;

Угличский МР - 519;

Гаврилов-Ямский МР – 467;

Некрасовский МР - 434;

Пошехонский МР - 420;

Борисоглебский МР - 378;

Рыбинский МР - 356;

Даниловский МР - 188;

Некоузский МР - 186;

Мышкинский МР - 176;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 122;

Любимский МР - 94;

Брейтовский МР - 93.