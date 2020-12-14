Вакцинация от коронавируса в Ярославской области: начали прививать медиков

В Ярославской области сегодня, 14 декабря, началась вакцинация от COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сегодня, 14 декабря, началась вакцинация от COVID-19. Первые в очереди на прививку - медицинские работники, которые работают с больными людьми. Вакцинацию делают в трех медицинских организациях: в Ярославле это больница №2 и больница имени Семашко, в Рыбинске - больница №3.

Как сообщает правительство региона, на данный момент в область поступили 942 вакцины, остальные доставят в ближайшие дни. Всего по разнарядке Министерства здравоохранения России в Ярославскую область поступят 1084 дозы вакцины "Спутник V", созданной институтом имени Гамалеи.

Вакцинация проходит на добровольной основе, тех, кто привился, будут контролировать медики.

- Вакцина двухкомпонентная, поэтому ее необходимо вводить дважды, второй раз - через 21 день, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Первая вакцинация у нас прошла в сентябре, все, кто участвовал, перенесли ее достаточно хорошо.