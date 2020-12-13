Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 декабря 2020 года: скончались еще четыре человека

Выздоровели 111 человек, заболели - 189. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 18874 (+189)
Всего выздоровлений: 17862 (+111)
Умер: 115 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. Это две мужчин 71 и 68 лет и две женщины в возрасте 79 и 56 лет.
Выздоровели и выписались 111 жителей региона, число заболевших увеличилось на 189 человек.
На лечении в больницах в настоящее время находятся 2129 пациентов: 814 с подтвержденным коронавирусом, 1315 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 5615 ярославцев.
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 9077;
Рыбинск - 2835;
Ростовский МР - 1161;
г. о. Переславль-Залесский - 928;
Тутаевский МР - 738;
Ярославский МР - 618;
Угличский МР - 519;
Гаврилов-Ямский МР - 460;
Некрасовский МР - 418;
Пошехонский МР - 412;
Борисоглебский МР - 366;
Рыбинский МР - 356;
Даниловский МР - 180;
Некоузский МР - 176;
Мышкинский МР - 175;
Большесельский МР - 146;
Первомайский МР - 122;
Любимский МР - 94;
Брейтовский МР - 93.