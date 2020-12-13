Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 декабря 2020 года: скончались еще четыре человека

Выздоровели 111 человек, заболели - 189. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 18874 (+189)

Всего выздоровлений: 17862 (+111)

Умер: 115 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. Это две мужчин 71 и 68 лет и две женщины в возрасте 79 и 56 лет.

Выздоровели и выписались 111 жителей региона, число заболевших увеличилось на 189 человек.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 2129 пациентов: 814 с подтвержденным коронавирусом, 1315 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 5615 ярославцев.

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 9077;

Рыбинск - 2835;

Ростовский МР - 1161;

г. о. Переславль-Залесский - 928;

Тутаевский МР - 738;

Ярославский МР - 618;

Угличский МР - 519;

Гаврилов-Ямский МР - 460;

Некрасовский МР - 418;

Пошехонский МР - 412;

Борисоглебский МР - 366;

Рыбинский МР - 356;

Даниловский МР - 180;

Некоузский МР - 176;

Мышкинский МР - 175;

Большесельский МР - 146;

Первомайский МР - 122;

Любимский МР - 94;

Брейтовский МР - 93.