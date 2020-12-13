Власти Ярославля планируют поднять себе зарплаты и увеличить поощрения за «эффективную» службу

Если депутаты поддержат инициативу, то размер окладов и поощрений изменится с 1 января 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Ярославля предлагает с 1 января 2021 года увеличить оклады муниципальных служащих. Соответствующий проект власти внесли на рассмотрение городских депутатов.

В документе, размещенном на сайте муниципалитета, чиновники ссылаются на указ губернатора, в котором рекомендовано увеличить размер оклада за классный чин на 4%. Согласно представленным данным, в денежном выражении прибавка получается весьма незначительная. К примеру, если сейчас оклад тех, кто занимает высшие должности, составляет от 3500 до 4030 рублей, то в случае принятия проекта этот показатель будет равен 3640-4192 рублям. Однако ярославский депутат Евгения Овод считает, что общая сумма прибавок обойдется городскому бюджету в 5-6 миллионов рублей.

- Я не против доплат рядовым служащим, но против того, чтобы значительное по сумме расходное обязательство, продиктованное изменением регионального законодательства, скидывали на нищий муниципальный бюджет без всякой компенсации. С какой статьи городского хозяйства будем снимать эти шесть миллионов? С ремонта дорог, школ или садов? - написала депутат на своей странице в социальной сети.

Кроме оклада, чиновники планируют увеличить и размер поощрений «за безупречную и эффективную муниципальную службу». Так, при награждении почетной грамотой работодателя сотрудник получит 3 тысячи рублей. На данный момент эта сумма равна 2 тысячам. А если чиновника поощрит губернатор, региональное или федеральное правительство, президент, то служащему будет полагаться выплата в размере 5 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделяются из экономии фонда оплаты труда.

Решение по проекту городские депутаты примут на заседании муниципалитета, которое пройдет 16 декабря.