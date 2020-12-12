Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 увеличилось до 111

За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 191 жителю региона, при этом выписали 224 человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 18685 (+191)

Всего выздоровлений: 17751 (+224)

Умер: 111 человек (+4)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Это трое мужчин в возрасте 70, 69 и 66 лет и 85-летняя женщина.

Число заразившихся продолжает расти. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 191 жителю региона, при этом выписали 224 человека.

На данный момент госпитализированы 2076 пациентов. 816 из них с подтвержденным коронавирусом, 1260 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5619 ярославцев.

Статистика распространения COVID-19 по районам области Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по районам области:

Ярославль - 8970;

Рыбинск - 2811;

Ростовский МР - 1152;

г. о. Переславль-Залесский - 924;

Тутаевский МР - 738;

Ярославский МР - 610;

Угличский МР - 519;

Гаврилов-Ямский МР - 458;

Некрасовский МР - 413;

Пошехонский МР - 404;

Борисоглебский МР - 360;

Рыбинский МР - 354;

Даниловский МР - 179;

Некоузский МР - 176;

Мышкинский МР - 175;

Большесельский МР - 144;

Первомайский МР - 119;

Брейтовский МР - 93;

Любимский МР - 86.