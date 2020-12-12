Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 декабря 2020 года: число жертв COVID-19 увеличилось до 111

За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 191 жителю региона, при этом выписали 224 человека. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 18685 (+191)
Всего выздоровлений: 17751 (+224)
Умер: 111 человек (+4)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: работают, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Ярославской области от коронавируса скончались еще четыре человека. Это трое мужчин в возрасте 70, 69 и 66 лет и 85-летняя женщина.
Число заразившихся продолжает расти. За сутки диагноз COVID-19 поставили еще 191 жителю региона, при этом выписали 224 человека.
На данный момент госпитализированы 2076 пациентов. 816 из них с подтвержденным коронавирусом, 1260 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 5619 ярославцев.
Статистика распространения COVID-19 по районам области
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по районам области:
Ярославль - 8970;
Рыбинск - 2811;
Ростовский МР - 1152;
г. о. Переславль-Залесский - 924;
Тутаевский МР - 738;
Ярославский МР - 610;
Угличский МР - 519;
Гаврилов-Ямский МР - 458;
Некрасовский МР - 413;
Пошехонский МР - 404;
Борисоглебский МР - 360;
Рыбинский МР - 354;
Даниловский МР - 179;
Некоузский МР - 176;
Мышкинский МР - 175;
Большесельский МР - 144;
Первомайский МР - 119;
Брейтовский МР - 93;
Любимский МР - 86.