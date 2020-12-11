Цех на ярославском заводе приостановил работу из-за вредных выбросов

Концентрация этилбензола была превышена в 2,5 раза Фото: Правительство Ярославской области

На ярославском заводе имени Б.П.Бещева приостановлена работа чугунно-литейного цеха. Напомним, в ноябре жители домов, которые находятся недалеко от завода, пожаловались на сильное задымление. Проверка показала, что произошло это из-за использования некачественных материалов, поставленных для литейки. На предприятии провели внутреннее расследование, после которого усилили контроль за качеством сырья.

Однако проблема никуда не делась.

- Жители все еще испытывают беспокойство, поэтому мы приняли решение о проведении дополнительных экспертиз. По получения результатов работа цеха приостановлена, - пояснил директор ЯЭРЗ Александр Нечаев.

11 декабря предприятие проверили сотрудники природоохранной прокуратуры и департамента охраны окружающей среды. До этого, 3 декабря, на завод также приходили проверяющие и вот какой вывод они сделали.

- В районе домов №10 и 12 в базарном переулке было зафиксировано превышение в воздухе допустимой концентрации этилбензола в 2,5 раза. Информация направлена в Северный отдел управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, - рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

Проверки проходили и в августе, но тогда пробы выбросов литейного цеха превышения нормативов не показали. Но нашли несоблюдение правил эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок. Виновного привлекли к ответственности.

Сейчас жилая территория рядом в предприятие включена в маршрут регулярных обследований мобильными эколабораториями.