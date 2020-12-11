Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 декабря 2020 года: умерли три человека

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 18494 (+187)

Всего выздоровлений: 17527 (+250)

Умер: 107 человек (+3)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают (продажа билетов через место)

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Усилен контроль за соблюдением масочного режима

Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00

Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Еще три человека скончались от коронавирусной инфекции в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали две женщины 73 и 64 лет, а также 67-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, за сутки заразились коронавирусом 187 ярославцев, вылечились и выписались 250 человек.

На инфекционных койках продолжают лечение 2148 пациентов: у 822 COVID-19 подтвержден, у остальных имеются все признаки болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 8880;

Рыбинск – 2787;

Ростовский МР - 1136;

г.о. Переславль-Залесский - 915;

Тутаевский МР - 736;

Ярославский МР - 605;

Угличский МР - 509;

Гаврилов-Ямский МР – 453;

Пошехонский МР - 404;

Некрасовский МР - 401;

Борисоглебский МР - 360;

Рыбинский МР - 353;

Даниловский МР - 179;

Мышкинский МР - 175;

Некоузский МР - 170;

Большесельский МР - 142;

Первомайский МР - 119;

Брейтовский МР - 93;

Любимский МР – 77.