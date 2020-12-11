Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 декабря 2020 года: умерли три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 18494 (+187)
Всего выздоровлений: 17527 (+250)
Умер: 107 человек (+3)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают (продажа билетов через место)
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Усилен контроль за соблюдением масочного режима
Введен комендантский час для кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00
Введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Еще три человека скончались от коронавирусной инфекции в Ярославской области. Жертвами COVID-19 стали две женщины 73 и 64 лет, а также 67-летний мужчина.
По данным оперативного штаба, за сутки заразились коронавирусом 187 ярославцев, вылечились и выписались 250 человек.
На инфекционных койках продолжают лечение 2148 пациентов: у 822 COVID-19 подтвержден, у остальных имеются все признаки болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 8880;
Рыбинск – 2787;
Ростовский МР - 1136;
г.о. Переславль-Залесский - 915;
Тутаевский МР - 736;
Ярославский МР - 605;
Угличский МР - 509;
Гаврилов-Ямский МР – 453;
Пошехонский МР - 404;
Некрасовский МР - 401;
Борисоглебский МР - 360;
Рыбинский МР - 353;
Даниловский МР - 179;
Мышкинский МР - 175;
Некоузский МР - 170;
Большесельский МР - 142;
Первомайский МР - 119;
Брейтовский МР - 93;
Любимский МР – 77.