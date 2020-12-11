«Хождение по социальным мукам»: ярославцы не могут дойти до помещения, где делают обувь для инвалидов

Лестница не оборудована пандусом. ФОТО: Светлана Рыжикова

В социальных сетях ярославцы пожаловались на невозможность инвалидам получить специальную обувь. Причина прозаична: фирма, которая эту обувь изготавливает, находится на цокольном этаже, но помещение не оборудовано пандусом.

- Каким образом туда можно занести и оттуда вынести неходячего ребенка, особенно зимой? Параллельно тягать штангу и привыкать к тяжелым нагрузкам? К сожалению, пока это проблема только родителей тяжелобольных детей и пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, - пишет в группе «Жесть Ярославля» Светлана Рыжикова.

В обязанности фирмы-изготовителя ортопедической обуви входит выезд на дом к заявителю – эта обязанность прописана в контракте, который заключен с Фондом социального страхования. Но, по словам ярославны, специалисты домой к инвалидам не выезжают, ссылаясь на отсутствие транспорта.

- Странно, ведь эта процедура уже профинансирована. С середины октября у родителей лежат невостребованные направления на изготовление обуви, а звонки никаких результатов не дают. Сроки идут, ведь за процедурой замеров еще следует длительное изготовление. Лично знакома с семьями, где дети остались без зимней обуви. Многие бы и рады приехать, но возвращаемся снова к тому арендованному помещению. Замкнутый круг из большого лабиринта хождения по социальным мукам, - пишет Светлана.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в Фонд социального страхования. Там пояснили, что жалоб на отказ предоставить услугу по месту жительства к ним не поступало.

- Государственным контрактом действительно предусмотрено право выбора для заявителя. Он может получить техническое средство реабилитации по месту жительства инвалида или в организованном пункте выдачи, - сказали в Фонде.

И уточнили, что специалисты выедут на место и проверят организацию работы данной компании соответствию контракту.

- Все факты нарушений, изложенные в обращении, будут тщательно изучены, - сказали в группе по связям с общественностью ведомства.